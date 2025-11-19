Spis treści: Osiem lat w sprzedaży i tylko jeden facelifting Velar wprowadza zmiany. Czy wszystkie na lepsze? Velar to definicja słowa komfort. Przynajmniej z przodu Range Rover Velar z silnikiem Diesla. Wrażenia z jazdy Range Rover Velar to auto dla arystokraty. Także w kwestiach ceny

Range Rover Velar zadebiutował w 2017 roku jako model uzupełniający gamę brytyjskich SUV-ów, plasując się między Evoque a Range Roverem Sport. Od początku wyróżniał się na tle konkurencji atrakcyjną stylistyką, wysokim komfortem oraz szerokimi możliwościami jezdnymi. Mimo tych atutów nigdy nie stał się sprzedażowym hitem. Dlaczego? Głównych powodów można upatrywać w wysokich kosztach zakupu i eksploatacji, a także w problemach technicznych, które dotykały pierwsze egzemplarze.

Osiem lat w sprzedaży i tylko jeden facelifting

Trzy lata po debiucie Velar przeszedł pierwszą modernizację, która skupiła się głównie na wyposażeniu oraz wycofaniu z gamy wersji z silnikiem V8. W jej miejsce wprowadzono hybrydę plug-in, a odmiany spalinowe uzupełniono o układ mild hybrid. Kolejna modernizacja pojawiła się w 2023 roku i choć zmian było już więcej, trudno uznać je za przełomowe. Z zewnątrz Velar zyskał jedynie subtelne korekty stylistyczne, natomiast w kabinie postawiono na większą cyfryzację i bardziej minimalistyczny charakter.

Range Rover Velar zadebiutował w 2017 roku. Do dziś przeszedł jeden facelifting Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Co istotne, w przeciwieństwie do części konkurencji producent nie uległ dalszym trendom w zakresie ograniczania liczby dostępnych jednostek. Obecnie w gamie modelu - poza wspomnianą hybrydą plug-in - znajduje się sześciocylindrowy, benzynowy silnik 3.0 o mocy 400 KM oraz dwa diesle: sześciocylindrowy, 3,0-litrowy o mocy 300 KM i czterocylindrowy o mocy 204 KM. Wszystkie jednostki spalinowe wyposażono w technologię mild hybrid 48V. Do testów w naszej redakcji trafił egzemplarz z dieslem 3.0 o mocy 300 KM.

Velar wprowadza zmiany. Czy wszystkie na lepsze?

Zacznę jednak od wspomnianych zmian stylistycznych. Obejmują one nowe reflektory Pixel LED, przeprojektowaną osłonę chłodnicy, zmienione zderzaki oraz tylne światła z nową sygnaturą świetlną. To niemal wszystkie modyfikacje, co tylko potwierdza, jak dopracowany był design Velara od samego początku. Mimo subtelnych korekt samochód nadal prezentuje się ekskluzywnie i luksusowo, a jego opływowe linie skutecznie maskują spore rozmiary - długość 4797 mm, szerokość 2041 mm i rozstaw osi 2874 mm plasują go między klasą średnią a wyższą.

Velar jest bez wątpienia dużym autem. Długość 4797 mm, szerokość 2041 mm i rozstaw osi 2874. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Znacznie więcej zmian w odświeżonym Velarze zauważymy we wnętrzu, a szczególnie w kokpicie, który zyskał minimalistyczny, bardziej ascetyczny charakter. Dotychczasowe dwa wyświetlacze konsoli środkowej zastąpiono jednym, dużym ekranem dotykowym. Choć oprogramowanie działa płynnie, interfejs miejscami bywa nieco chaotyczny, a nadmiar informacji potrafi wprowadzać lekki zamęt. Na plus należy jednak zaliczyć obsługę Apple CarPlay i Android Auto w wersji bezprzewodowej.

Velar to definicja słowa komfort. Przynajmniej z przodu

Co istotne, w nowym Velarze niemal całkowicie zrezygnowano z fizycznych przycisków. Poza drążkiem skrzyni biegów konsola środkowa jest pozbawiona pokręteł i przełączników, co dla tradycjonalistów może być pewnym mankamentem. Na szczęście luksusowe wykończenie wnętrza szybko rekompensuje te braki. Range Rover Velar wciąż zachwyca jakością materiałów i precyzją spasowania elementów. Komfort podróży podnoszą miękkie fotele z 20-stopniową regulacją i funkcją masażu. Szeroki tunel środkowy zapewnia odpowiednie podparcie dla łokci, a doskonała izolacja kabiny niemal całkowicie odcina pasażerów od hałasów z zewnątrz.

Wnętrze Velara to definicja słowa luksus. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Bez wątpienia zarówno kierowca, jak i pasażer siedzący z przodu nie będą narzekać ani na brak miejsca, ani na niewygodną pozycję za kierownicą. Niestety, taki komfort nie dotyczy pasażerów drugiego rzędu. Największa zaleta Velara - jego wygląd - jest jednocześnie jego największą słabością. Elegancka i smukła sylwetka wymusiła nisko poprowadzoną linię dachu, zwężające się boczne partie nadwozia oraz bardziej "zamkniętą" kabinę. W efekcie tylne siedzenia oferują ograniczoną przestrzeń, przez co Velar, choć niezwykle atrakcyjny wizualnie, nie dorównuje niektórym konkurentom pod względem funkcjonalności. Większy komfort z tyłu zapewniają nawet nieco mniejsze rozmiarowo SUV-y, takie jak Audi Q5 czy Volvo XC60.

Najbardziej ograniczoną przestrzeń odczują pasażerowie o wyższym wzroście. Przy maksymalnym odsunięciu przednich foteli miejsca na nogi zaczyna wyraźnie brakować, a nawet opcja elektrycznej regulacji pochylenia tylnych oparć niewiele tu zmienia. Dodatkowo wysoko umieszczony tunel środkowy utrudnia zajęcie komfortowej pozycji, przez co Velar w praktyce bardziej przypomina samochód 4-osobowy. Bagażnik o pojemności 552 litrów również nie robi piorunującego wrażenia. Owszem, zmieszczą się w nim torby z zakupami luksusowych marek, czy zestaw kijów do golfa, ale pod kątem rodzinnych wyjazdów konkurencja okazuje się o wiele bardziej praktyczna - dla porównania Volkswagen Touareg oferuje aż 665 litrów pojemności bagażnika.

Z przodu miejsca nie brakuje. Z tyłu wysocy pasażerowie mają problem. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Range Rover Velar z silnikiem Diesla. Wrażenia z jazdy

Złego słowa nie można natomiast powiedzieć o właściwościach jezdnych Velara. Range Rover prowadzi się pewnie, a kierownica reaguje z zaskakującą precyzją. W trybie jazdy "komfort" zawieszenie pracuje miękko, skutecznie tłumiąc nierówności nawierzchni. Co istotne w przypadku dużych SUV-ów, przy dynamicznym pokonywaniu zakrętów nie występują gwałtowne przechyły nadwozia. Dodatkowym atutem jest niski współczynnik oporu powietrza, dzięki któremu hałas podczas szybszej jazdy autostradą nie jest uciążliwy. W połączeniu z doskonałą izolacją kabiny, kierowca praktycznie nie słyszy nic poza dostojnym brzmieniem silnika.

Co więcej, luksusowy charakter Velara nie przeszkadza mu w pokonywaniu lekkiego terenu. Standardowy prześwit wynosi 21,3 cm, a pneumatyczne zawieszenie pozwala go zwiększyć do 25 cm. Głębokość brodzenia sięga 60 cm, a kąty terenowe - natarcia 28,9 st, zejścia 29,5 st i rampowy 23,5 st - umożliwiają bezpieczną jazdę poza utwardzonymi drogami. Dodatkowo funkcja Ground View tworzy na ekranie efekt "przezroczystej maski", pozwalając obserwować teren przed samochodem, co przydaje się przy stromych podjazdach. Mimo tych możliwości Velar najlepiej czuje się na trasach pozamiejskich i miejskich bulwarach, a nie na błotnistych bezdrożach.

Velar najlepiej czuje się na asfalcie. Ale i w terenie da sobie radę Krzysztof Mocek INTERIA.PL

I to właśnie na trasach pozamiejskich najlepiej sprawdza się testowany silnik Diesla. 3-litrowa, sześciocylindrowa jednostka zapewnia nie tylko wysoką kulturę pracy, ale także imponującą dynamikę - przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 6,5 sekundy, co jest wyjątkowym wynikiem, biorąc pod uwagę, że samochód waży ponad 2 tony. Jednocześnie silnik zaskakuje niskim spalaniem.

Po pokonaniu blisko 300-kilometrowej, zróżnicowanej trasy obejmującej zarówno drogi ekspresowe, jak i krajowe, średnie zużycie paliwa w sprawdzanym egzemplarzu wyniosło zaledwie 6,2 l/100 km. Oczywiście w ruchu miejskim sytuacja wygląda nieco inaczej - w dużych krakowskich korkach spalanie wzrastało do wartości 10-11 l/100 km, jednak nawet wtedy wynik pozostaje w dolnej granicy typowej dla tak dużych samochodów.

Koszt luksusu w przypadku Velara jest naprawdę wysoki. To auto dla bardzo zamożnych. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Range Rover Velar to auto dla arystokraty. Także w kwestiach ceny

Konsekwencja Range Rovera w utrzymaniu charakterystycznego designu, luksusowego wykończenia i prestiżowego stylu sprawia, że Velar wciąż przyciąga uwagę, ale raczej określonej grupy klientów. Samochód zachwyca komfortem, prowadzeniem i mocnym silnikiem, a jego wnętrze emanuje jakością premium, jednak ograniczona przestrzeń z tyłu i wysoka cena sprawiają, że nie jest to SUV dla każdego - bardziej narzędzie pokazowe, niż praktyczny pojazd rodzinny.

Zwłaszcza że koszt luksusu w przypadku Velara jest naprawdę wysoki. Za bazowy model z najsłabszym dieslem trzeba zapłacić co najmniej 328 100 zł. Nasz testowy egzemplarz, widoczny na zdjęciach, dysponował mocniejszym silnikiem i należał do topowej wersji Autobiography, wyróżniającej się m.in. 21-calowymi obręczami, rozbudowanym wykończeniem wnętrza skórą Windsor, systemem audio Meridian 3D oraz specjalnymi emblematami. Cena tego auta przekraczała 560 tys. zł - znacznie więcej niż w przypadku popularnej w Europie niemieckiej konkurencji. Nie ulega zatem wątpliwości, że Velar wciąż pozostanie raczej ciekawostką na naszych drogach niż SUV-em dla masowego odbiorcy.

Velar prezentuje się pięknie z każdej strony. Niestety traci na tym przestronność. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowe reflektory Pixel LED sprawdzają się idealnie w trakcie nocnej jazdy. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

3-litrowa, sześciocylindrowa jednostka jest nie tylko oszczędna, ale też bardzo dynamiczna. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Bagażnik o pojemności 552 litrów nie robi piorunującego wrażenia. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Dwa wyświetlacze konsoli środkowej zastąpiono jednym, dużym ekranem dotykowym. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wysuwane klamki to element charakterystyczny Range Roverów. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W manewrowaniu po parkingach pomaga wysokiej jakości kamera 360-stopni. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Pałace i bulwary. Do takich miejsc Velar pasuje idealnie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

