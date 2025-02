Szósta generacja Astry jest niewątpliwie ładnym samochodem. Oczywiście swoje robi ciekawy, złoty kolor, ale przede wszystkim nadwozie zaprojektowano bez zbędnych ekstrawagancji. W efekcie Astra wygląda dynamicznie, ma właściwe proporcje i wygląda spójnie. No i stylistycznie właściwie się nie starzeje.

Samochód ma 437,4 cm długości i 186 cm szerokości, co oznacza, że ma niemal identyczną długość jako poprzednik (obecna generacja jest dłuższa o symboliczne 4 mm). Nieco więcej, bo o 13 mm został zwiększony rozstaw osi, który obecnie mierzy 267,5 cm.

Kabina Opla Astry to przede wszystkim ergonomia

Wnętrze Astry to mieszanka nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań. W oczy rzucają się dwa, optycznie połączone 10-calowe ekrany - cyfrowych zegarów i systemu inforozrywki; w Astrze w ogóle nie są już dostępne klasyczne "zegary".

Pod centralnym ekranem znalazło się miejsce na szereg fizycznych, najczęściej używanych przełączników, fizyczny jest również panel sterowania klimatyzacją. Osobiście bardzo doceniam to rozwiązanie, nie lubię podczas jazdy sterować nawiewami za pomocą dotykowego ekranu.

Pojemność bagażnika testowanego samochodu wynosi 422 litrów, składając tylną kanapę możemy przewieźć 1339 litrów. To raczej przecięte wyniki, nie odbiegające od tego, co proponuje konkurencja. Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli wybierzemy hybrydę plug-in, akumulator zabierze nam 70 litrów pojemności bagażnika, a 350 litrów nie jest już wartością imponującą.

Napędy Opla Astry VI. Do wyboru, do koloru

Opel Astra VI generacji został oparty na platformie EMP2, powszechnie używanej w całej gamie Stellantisa. To właśnie na EMP2 zbudowano m.in. Peugeota 308 czy Citroena C4. Jej największą zaletą jest uniwersalność - umożliwia stosowanie napędów spalinowych, hybrydowych oraz elektrycznych. Astra w pełni korzysta z tych możliwości.

Ten układ napędowy w trakcie codziennej eksploatacji spisuje się znakomicie. Owszem, może i lekko słychać i czuć, że silnik ma trzy cylindry, ale przeciętny użytkownik na pewno nie zwróci na to uwagi. Wysoki moment obrotowy, za sprawą silnika elektrycznego dostępny już od niskich obrotów, sprawia, że samochód jest subiektywnie bardzo żwawy. Zresztą nie tylko subiektywnie, bo hybrydowa Astra rozpędza się do 100 km/h w 9 s, a jej prędkość maksymalna wynosi 210 km/h (dane fabryczne).

Silnik elektryczny w sprzyjających warunkach umożliwia utrzymywanie prędkości bez udziału silnika spalinowego (teoretycznie da się przejechać w ten sposób do kilometra). Oczywiście, jak w każdej hybrydzie, zdjęcie nogi z gazu oznacza wyłączenie silnika spalinowego, a silnik elektryczny zaczyna pracować jak prądnica, odzyskując energię i ładując akumulator.

Komputer testowanego samochodu pokazał długodystansowe zużycie paliwa na poziomie 7 l/100 km, a mieście jest jeszcze lepiej. Jeśli tylko nie startujemy z każdych świateł jak samolot odrzutowy, to bez problemy uzyskamy wynik poniżej 6 l/100 km.

Na liczącej 22 km trasie pokonanej w 33 minuty, uzyskałem wynik 5,3 l/100 km, a aż 40 proc. dystansu zostało pokonane w trybie elektrycznym. To świetny wynik.

Dzięki temu nową Astrą możemy wyjechać z salonu płacąc tylko 93 tys. zł, przy czym będzie to samochód z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 110 KM i manualną skrzynią biegów w bazowej wersji Edition. Natomiast, by jeździć samochodem hybrydowym trzeba przygotować kwotę 115 500 zł (Edition) lub 119 450 (znacznie lepiej wyposażona odmiana GS). Są to ceny niższe od katalogowych o odpowiednio 20 i 30 tys. zł.