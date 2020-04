Używane kombi klasy średniej za 25 tys. zł

Peugeot 407, Toyota Avensis i Volkswagen Passat prezentują trzy skrajnie różne szkoły budowy samochodów. Który z nich jest najlepszą propozycją za 25 tys. zł?

Według stereotypów francuskie samochody gwarantują bardzo wysoki komfort jazdy, ale często się psują. Auta japońskie uchodzą za wzór niezawodności, ale drażni ich ascetycznie wykonane. Pojazdy z Niemiec słyną z doskonałego zaopatrzenia w tanie części zamienne i z ponadprzeciętnej żywotności podzespołów mechanicznych, dzięki czemu są wyjątkowo poszukiwane w starszych grupach wiekowych. Jak się to ma do trzech popularnych kombi, które prezentujemy na zdjęciach? Okazuje się, że nijak. Peugeot już dawno temu poprawił precyzję wykonania swoich modeli, Toyota uszlachetniła wnętrza, a Volkswagen... postawił na nowoczesną technikę, co wpłynęło negatywnie na niezawodność.

Poniżej opisujemy dokładnie poszczególne modele, a na końcu podsumowujemy punkty wyłaniając zwycięzcę. Ale to tylko "matematyka". Ostateczny wybór powinien zależeć od preferencji kupującego. Żaden z modeli nie łączy w idealny sposób przestronności, dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego, niezawodności i niskich kosztów napraw. Jednoznacznie wiadomo natomiast, który porównywanych samochodów cieszy się największą popularnością. W publikowanym niedawno na łamach Motoru rankingu najczęściej wyszukiwanych samochodów w polskich ogłoszeniach Passat zajmuje trzecie miejsce, Avensis 19., a 407 - nie załapał się do pierwszej pięćdziesiątki.

Peugeot 407 SW 2.0 HDi z 2008 roku

Peugeot 407 zwraca uwagę oryginalną stylizacją i starannym wykończeniem. Kombi, czyli SW, wyróżnia panoramiczny, szklany dach. Opisywana wersja 2.0 HDi jest najbardziej popularną odmianą silnikową w ogłoszeniach.



Funkcjonalność 3/5



Za kierownicą oraz na prawym przednim fotelu siedzi się bardzo wygodnie. Z tyłu wystarczającą ilość miejsca mają tylko dzieci. Rozczarowuje niezbyt duży bagażnik. Obsługa przycisków na konsoli centralnej wymaga przyzwyczajenia. Na wyciszenie wnętrza nie można narzekać.

Nadwozie 4/5



Samochód jest bardzo dobrze zabezpieczony przed korozją. W testach zderzeniowych otrzymał 5 gwiazdek. Jeden punkt odejmujemy za zbyt długi przód, który utrudnia parkowanie i jest narażony na uszkodzenia podczas pokonywania progów zwalniających oraz wjeżdżania na krawężnik.



Zawieszenie 3/5



Peugeot 407 jest samochodem stworzonym do szybkiej jazdy po autostradach. Zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie Peugeota 407 to zaawansowane konstrukcje wielowahaczowe. Są dość trwałe (zużywają się jedynie łączniki stabilizatora), ale jeśli ktoś kupuje używany, prawie 10-letni egzemplarz, musi się już liczyć z koniecznością wykonania znacznie bardziej poważnych napraw. Remont przedniego zawieszenia (wymiana wahaczy, sworzni, tulejek i amortyzatorów) to koszt ok. 1800 zł. Drogie są zarówno części, jak też robocizna.



Silnik, skrzynia 5/5



Dwulitrowy diesel cieszy się doskonałą opinią użytkowników. Pracuje kulturalnie, a na jego osiągi nie można narzekać. Zużycie paliwa w mieście to ok. 8,5 l/100 km. W trasie spada do ok. 6 l/100 km. Bezdyskusyjne zalety tej jednostki to niewygórowane - jak na dzisiejsze czasy - koszty serwisowania. Wtryskiwacze da się regenerować (ok. 1000 zł za sztukę), rozrząd jest tani, podobnie jak sprzęgło. Koszt tego ostatniego to zaledwie 1500 zł (razem z dwumasowym kołem zamachowym), co sprawia, że należy ono do najtańszych na rynku.



Ceny 5/5



Peugeot 407 to prawdziwa gratka na rynku wtórnym. Za 25 tys. zł można kupić zadbany egzemplarz z 2007 roku, co w przypadku Avensisa i Passata jest nieosiągalne. Nie brakuje samochodów z bardzo dobrym stanie, użytkowanych delikatnie, które wizualnie wciąż wyglądają jak nowe.

Toyota Avensis 2.0 D-4D z 2005 roku

Ładnie utrzymany Avensis, który pojawi się w ogłoszeniach w rozsądnej cenie, znajduje nowego właściciela niemal od ręki. Ze względu na duże zainteresowanie, niektórzy handlarze wyspecjalizowali się właśnie w tym modelu - skupują zaniedbane egzemplarze, które po "odpicowaniu" sprzedają z zyskiem. Na aucie o wartości ok. 25 tys. zł zarabiają nawet 4-5 tys. zł. W materiale skupiamy się na popularnej, dwulitrowej wersji wysokoprężnej. Trzeba jednak pamiętać, że równie dużym zainteresowaniem cieszą się modele benzynowe.



Funkcjonalność 4/5



To bardzo dobry, rodzinny samochód, w którym wygodnie siedzi się zarówno z przodu, jak też z tyłu. Oryginalne zegary, które rozbłyskują bursztynowym światłem po uruchomieniu silnika są atrakcyjnym detalem. Skromnie wygląda jedynie konsola centralna - jak z samochodu niższej klasy. Najbardziej popularne wersje wyposażenia to Terra, Sol, Sol Plus, Executive i Prestige. Na rynku dominują pierwsze dwie - wyjątkowo ubogie. Ciekawostka - wersje z fabryczną nawigacją były objęte akcją serwisową, polegającą na aktualizacji oprogramowania. Powodem były powtarzające się problemy z zawieszaniem się systemu.

Nadwozie 5/5



W przeciwieństwie do Toyot starszej generacji, ten model jest skutecznie zabezpieczony przed korozją. W testach zderzeniowych otrzymał 5 gwiazdek, ale w porównaniu z Peugeotem okazuje się nieznacznie bardziej niebezpieczny dla pieszych.



Zawieszenie 4/5



Z przodu - układ McPherson, z tyłu konstrukcja wielowahaczowa. Auto nie jest zestrojone tak sportowo jak Peugeot, ale dzięki temu lepiej sprawdza się w codziennej eksploatacji w mieście. Podwozie jest trwałe, a części do jego napraw względnie tanie. Wadą tej generacji Avensisa jest skłonność do ząbkowania tylnych opon. Typowym objawem ich zużycia jest charakterystyczny hałas podczas jazdy z większymi prędkościami. Po zakupie samochodu używanego należy się zatem liczyć z koniecznością wymiany tylnych opon. Nowy komplet powinien wystarczyć na dwa sezony. Samochód bardzo dobrze się prowadzi.