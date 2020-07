Wszystko co powinieneś wiedzieć, mając auto z LPG

Odpowiadamy na pytania związane z eksploatacją samochodu zasilanego gazem LPG. Wyjaśniamy wątpliwości, które aktualnie nurtują kierowców.

1. Czy można zamontować do auta używaną butlę LPG?

Po upływie 10 lat od zamontowania instalacji gazowej kierowcy stają przed koniecznością wymiany zbiornika LPG. Pomimo że w sprzedaży oferowanych jest sporo używanych butli, w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 września 2005 ich ponowne użycie jest niedopuszczalne. Zgodnie z przepisami używany zbiornik LPG może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływać na środowisko.

2. Czy tradycyjną instalację da się przerobić na sekwencyjną?

Sekwencyjna instalacja LPG różni się od podciśnieniowej sposobem podawania gazu do kolektora ssącego. Teoretycznie modyfikacja starego typu instalacji jest wykonalna i wymaga wymiany komputera sterującego oraz zastąpienia mieszalnika wtryskiwaczami. W praktyce najczęściej okazuje się, że pozostałe elementy starej instalacji są już na tyle wyeksploatowane, że także trzeba je wymienić. Wtedy przeróbka oznacza montaż nowej instalacji.

3. Jak pozbyć się instalacji gazowej z samochodu?

Problem dotyczy głównie aut z lat 80-tych i 90-tych, kupowanych jako youngtimery. W takiej sytuacji demontaż układu LPG trzeba zlecić warsztatowi serwisującemu instalacje gazowe, po czym w stacji kontroli pojazdów przeprowadzić stosowne badanie. Z zaświadczeniem z SKP należy się udać do wydziału komunikacji, gdzie informacje o LPG zostaną wykreślone z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

4. Czy do tankowania można używać przejściówek?

Zamiast nieestetycznego wlewu gazu w zderzaku coraz częściej montowane są pod klapką wlewu paliwa niewielkie gniazda, w które na czas tankowania wkręca się adapter z wlewem. Regulamin niektórych stacji benzynowych zabrania samodzielnego tankowania za pomocą podobnych przejściówek i w takiej sytuacji nakazuje wezwanie personelu. Na większości samoobsługowych stacji można jednak zatankować używając przejściówki.

5. Jak zapala samochód z systemem start&stop?

Samochody wyposażone w sekwencyjne instalacje gazowe z reguły uruchamiane są na benzynie, po czym przełączane automatycznie na gaz. Auta posiadające systemy start&stop podczas jazdy miejskiej zużywałyby jednak zbyt dużo benzyny, dlatego producenci instalacji gazowych oferują specjalne wersje oprogramowania do takich samochodów. Jeżeli silnik jest cieplejszy niż 40 °C, zamiast na benzynie zapala bezpośrednio na gazie.

6. Czy auto z gazem musi mieć mocniejsze tylne zawieszenie?

Montowana najczęściej w tylnej części samochodu butla waży co prawda wraz z gazem około 60-80 kg, jednak takie obciążenie nie wpływa odczuwalnie na zawieszenie. Seryjne sprężyny są przystosowane do pracy pod takim nieco zwiększonym obciążeniem i nie ma konieczności ich wymiany na wzmocnione. Kierowcy aut z LPG podczas wymiany zużytych ze starości sprężyn mogą rozważyć zakup wzmocnionych.

7. Czy do tankowania trzeba używać rękawiczek?

Obowiązek tankowania w rękawiczkach dotyczył pistoletów starego typu, gdzie wydostająca się podczas odłączania przewodu spora ilość gazu mogła doprowadzić do odmrożenia skóry rąk. Pistolety przystosowane do samodzielnej obsługi nie stwarzają takiego zagrożenia. Kierowcy posiadający instalację LPG powinni jednak wozić w aucie rękawiczki i używać ich podczas tankowania ze względów higienicznych.

8. Czy zapach gazu w okolicy auta grozi wybuchem?

Mieszanina gazów używana do tankowania samochodów jest bardzo silnie nawanniana, tak by nawet mały wyciek był wyczuwalny. W wielu samochodach na połączeniach przewodów gumowych przy filtrach czy reduktorze rzeczywiście dochodzi do wyczuwalnych nosem mikroprzecieków, jednak ilość wydostającego się tamtędy gazu jest tak mała, że jego stężenie w powietrzu jest śladowe. Taka sytuacja nie stanowi żadnego ryzyka dla użytkowników.

9. Czemu wskaźnik poziomu gazu działa nieprecyzyjnie?

Wskazanie poziomu wypełnienia butli realizowane jest za pomocą pływaka, który w zależności od położenia generuje inne napięcie zamieniane na wynik. Większość wskaźników wyświetla poziom gazu jedynie orientacyjnie. Jest to zwykle spowodowane wygięciem pływaka podczas montażu lub niewłaściwą kalibracją układu. Aby wskaźnik działał poprawnie, trzeba udać się na pomiary i kalibrację do serwisu LPG z pustym i pełnym zbiornikiem.

10. Kiedy montaż gazu się opłaca?

Szybkość zwrotu kosztów związanych z montażem instalacji gazowej zależy od ceny benzyny i LPG, koszt montażu instalacji oraz zużycia paliwa. Średnia cena gazu to około 2,53 zł, a benzyny 5,45 zł. Zakładając, że za instalację trzeba zapłacić 2500 zł, a samochód spala 10 l/100 km gazu zamiast 8 l/100 km benzyny, po uwzględnieniu dodatkowych kosztów jazdy na LPG montaż instalacji zwróci się po ponad 15 tys. km.

11. Na jakie parkingi można wjeżdżać autem z LPG?

Przepisy nie zabraniają kierowcom aut z instalacją gazową wjeżdżania na parkingi podziemne. Nakazują natomiast zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacji na parkingach, z których mają korzystać takie pojazdy. Wykonanie wentylacji jest kosztowne, dlatego zarządcy nieprzystosowanych parkingów wprowadzają zakazy dla aut zasilanych gazem. Jeżeli na wjeździe do parkingu nie ma zakazu, można z niego korzystać bez obaw.

12. Czy silnik z LPG musi zużywać płyn chłodniczy?

Wielu kierowców, zwłaszcza starszych samochodów, w których instalacja LPG ma kilkanaście lat, musi co jakiś czas dolewać płynu chłodniczego. Sytuacji nie należy traktować jako naturalnej, ponieważ jest zwykle spowodowana drobnymi przeciekami na sparciałych wężach prowadzących płyn do reduktora. Zaniedbanie sytuacji z czasem prowadzi do pęknięcia przewodu, co grozi poważnym w skutkach przegrzaniem silnika.