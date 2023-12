Ukryty guzik przy przełączniku sygnalizacji na przejściu. Wiedziałeś o nim?

Żółty przycisk dla pieszych - do czego służy?

Niewielka żółta skrzyneczka na słupie sygnalizacji przy przejściu dla pieszych to element tzw. sygnalizacji adaptacyjnej. Zwykle umieszcza się ją na przejściach dla pieszych przy ruchliwych ulicach w centrum miasta. Służy pieszym do przełączania świateł na przejściu i umożliwienia im przedostania się na drugą stronę ulicy. Przyciskając widoczny na skrzynce przycisk wysyłamy sygnał do sygnalizacji, aby ta zmieniła światła i zapaliła zielone na przejściu. Nie dzieje się to oczywiście od razu - skrzynka jest połączona z systemem monitorowania natężenia ruchu i system automatycznie wybiera odpowiedni moment na zmianę świateł. Czasem wymaga to nawet kilkuminutowego oczekiwania...

Nowa wersja nie wymaga wciskania

Skrzynka z fizycznym przyciskiem to wersja, która znana jest od kilku lat, jednak na skrzyżowaniach i przejściach pojawia się coraz więcej nowocześniejszych rozwiązań - najnowsze wersje "żółtych skrzynek" nie wymagają przyciśnięcia przycisku, a dzięki fotokomórce samoistnie wykrywa pieszych oczekujących na przejściu i tak zarządza światłami aby umożliwić im przejście w dogodnym momencie.

Ukryty przycisk w skrzynce na przejściu

Większość tych urządzeń posiada kilka ukrytych funkcji skierowanych głównie do niewidomych i osób z dysfunkcją wzroku. Po pierwsze na boku urządzenia znajduje się plan przejścia w wersji dotykowej (tyflograficzny). To graficzne odwzorowanie przejścia dla pieszych przedstawione w odpowiedniej skali tak, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła zorientować się jak wygląda przejście - jak długie jest ile azyli (wysepek) jest po drodze i przez ile jezdni prowadzi.

Na dodatek pod urządzeniem znajduje się tajemniczy przycisk, o którym wie niewielu pieszych. Służy on do włączenia funkcji dźwiękowej i wibracyjnej, która również ma służyć niewidomym i osobom z dysfunkcją wzroku do zorientowania się w sytuacji - dzięki dźwiękowi i wibracjom wiedzą kiedy mogą przejść przez przejście.

Zdjęcie Włączniki można spotkać na przejściach przy ruchliwych ulicach dużych miast / Adam Burakowski / East News

Dźwięk dla niewidomych na przejściach stosowany od lat

Dodatkowe funkcje sygnalizatorów świetlnych i pochylenie się nad problemem osób z dysfunkcją wzroku znany jest w Polsce od lat. Jeśli zastanawiałeś się dlaczego niektóre sygnalizatory wydają na czerwonym jednostajny dźwięk - równomierne pikanie w wolnym tempie - by po przełączeniu na zielone zwiększyć tempo "pikania" , to również funkcja mająca informować osoby niewidome o możliwości przejścia przez pasy.

Kolejnym elementem rozwoju infrastruktury dla pieszych pod kątem osób niewidomych jest wprowadzenie w wielu miejscach specjalnych elementów chodnika - płyt z ryflami lub wypustkami, pozwalających niewidomym lepiej zorientować się w swoim położeniu. - zwykle umieszczane są przed przejściami dla pieszych (płyty z wypustkami) lub na dużych placach (płyty ryflowane), aby ułatwić orientację w terenie osobom niewidomym.