Starsze auta jeżdżą mniej? A może mają cofnięte liczniki?

Samochody używane Kupno dobrego auta, jest według Polaków bardzo trudne Analitycy serwisu Autobaza wzięli pod lupę średnie przebiegi aut oferowanych na sprzedaż w Polsce w 2021 roku. Wnioski są jednoznaczne - pomimo zakazu cofania liczników i zagrożenia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat wygląda na to, że proceder ten nadal ma się całkiem dobrze.

Dane jednoznacznie pokazują, że im starszy jest samochód, tym mniej ma kilometrów na liczniku. Jak to jest możliwe? Czyżby starsze auta były jeżdżone mniej, czy może jednak ma tu miejsce ingerencja w stan licznika przebiegu?

Dla lepszego zobrazowania zagadnienia analitycy porównali ze sobą średnie przebiegi aut pięcioletnich, dziesięcioletnich, piętnastoletnich i dwudziestoletnich oferowanych na sprzedaż w Polsce w 2021 roku.

Liczba przejechanych km z wiekiem maleje

Okazało się, że auta przez pięć pierwszych lat użytkowania przejeżdżają średnio 112 tys. km, czyli ponad 22 tys. km rocznie. Pomiędzy piątym a dziesiątym rokiem używania przejeżdżają już tylko 63 tys. km, czyli około 12,5 tys. km rocznie. Natomiast pomiędzy dziesiątym a piętnastym rokiem używania przejeżdżają tylko 35 tys. km (7 tys. km na rok), a pomiędzy piętnastym i dwudziestym rokiem używania przejeżdżają już tylko 19 tys. km (niespełna 4 tys. km rocznie).

Z powyższych danych wynika, iż im starsze auto, tym mniej jeździ w tych samych odstępach czasu. Ale czy rzeczywiście? Bo można mieć spore wątpliwości...

Przyjmując, że zgodnie z powyższymi wskazaniami auto przez pierwszych pięć lat użytkowania przejeżdża ok. 112 tys. km, to można założyć, że po 10 latach użytkowania powinien mieć na liczniku już ok. 224 tys. km, po 15 latach użytkowania przebieg powinien wskazywać ok. 336 tys. km, a po 20 latach użytkowania ok. 448 tys. km.

Tymczasem średnia przebiegów aut dziesięcioletnich to ok. 176 tys. km, piętnastoletnich to ok. 211 tys. km, a dwudziestoletnich - ok. 231 tys. km.

Bazując na powyższych uśrednionych danych możemy przypuszczać, że auta dziesięcioletnie mają średnio cofnięty licznik o 48 tys. km, piętnastoletnie - o 125 tys. km, a dwudziestoletnie - aż o 217 tys. km!

Polacy boją się aut z dużymi przebiegami, choć średni wiek aut importowanych do Polski wynosi 12 lat.

"Im starsze auto, tym większa jest liczba cofniętych kilometrów. Prawdopodobnie nie dzieje się to raz, ale nawet kilkukrotnie w trakcie użytkowania auta" - mówi Piotr Korab, członek zarządu autobaza.pl.

Proceder ten jest wciąż opłacalny, bo cenę auta na rynku wtórnym szacuje się m.in. na podstawie przejechanej liczby km. Ponadto auta z dużym przebiegiem po prostu ciężko jest sprzedać.

W tej sytuacji warto zapytać, jakie działania, oprócz wyrywkowej kontroli drogowej i spisania odczytu licznika km, prowadzi policja? Bo z powyższych danych wynika, że prawo w Polsce jest nadal rażąco łamane.

