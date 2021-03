Polacy chcą znać stan auta przed zakupem. To możliwe?

Jak podaje Instytut Samar w 2020 roku w Polsce właścicieli zmieniło ponad 1,8 mln samochodów używanych. Kupno auta z rynku wtórnego, takiego które miałoby spełnić nasze oczekiwania jest dużym wyzwaniem. Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest ocenić faktyczny stan pojazdu, dlatego szukamy pomocy ekspertów.

Badania opinii publicznej zrealizowane przez Centrum Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie DEKRA, pokazały, że aż 73% respondentów, właścicieli aut osobowych wyprodukowanych w latach 2008-2020 deklaruje chęć zbadania stanu technicznego auta przez rzeczoznawcę przed jego zakupem.

Nadszarpnięte zaufanie

Obrót samochodami używanymi w Polsce ma się dobrze i, jak informuje Instytut Samar, w ubiegłym roku właścicieli zmieniło ponad 1,8 mln aut, co odpowiada za 60 proc. wszystkich rejestracji. 26 proc. przypadło na pierwsze rejestracje pojazdów sprowadzanych z zagranicy, a tylko 14 proc - na nowe samochody. Pomimo tak dużej oferty rynkowej, kupno używanego samochodu nie jest prostą sprawą.

Do sprzedawców nie mamy zbyt wielkiego zaufania, bo przez wiele lat byliśmy przyzwyczajani do zapewnień, że każdy z nich oferuje jedyną taką na rynku okazję. Niestety, powszechnym procederem było i ciągle jest, pomimo prawnych regulacji, znaczne zaniżanie przebiegu. Często spotykamy się również z tym, że oferowane auto przy pierwszym kontakcie wygląda na faktycznie zadbane, sprawne technicznie, a w rzeczywistości jest złożone z dwóch, trzech powypadkowych pojazdów. Nawet jeśli taki zabieg jest wykonany przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi i z dużą starannością, to eksploatacja może być bardzo niebezpieczna, ponieważ bardzo trudno jest przy takich operacjach zachować techniczne parametry samochodu.

Kosztowne do usunięcia wady ukryte

Oprócz złych intencji sprzedającego są też sytuacje, że ten zwyczajnie może nie wiedzieć i nie zdawać sobie sprawy, że pojazd ma usterki, ukryte wady, które niebawem ujawnią się w trakcie zwykłego użytkowania. Często okazuje się, że niestety ich usunięcie wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami.

W większości przypadków szukamy w takich sytuacjach pomocy kogoś, kto uchodzi w naszych oczach za "specjalistę" i dokona weryfikacji samochodu, jednak bez faktycznej, eksperckiej wiedzy i doświadczenia ocena taka może być zwyczajnie powierzchowna i niewystarczająca.

Co warto sprawdzić?

Z listy rekomendowanych 10 czynności jakie powinny być objęte badaniami stanu technicznego pojazdu przez zakupem, ankietowani Polacy w badaniu opinii przeprowadzonym przez Centrum Badań Rynkowych i Społecznych jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie z nich powinny zostać włączone do usługi diagnostycznej. Są nimi: przebieg faktyczny auta, stan bezwypadkowości, połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, skuteczność i równomierność siły hamowania, geometria kół, toksyczność spalin, oryginalność kompletu szyb, szczelność miski olejowej oraz obudowy skrzyni biegów, raport historii serwisowej auta w systemie CARFAX oraz dokumentacja fotograficzna oględzin pojazdu.

Raport od DEKRA

DEKRA, firma o międzynarodowym, wieloletnim doświadczeniu uruchomiła usługę Auto Raport DEKRA, która polega właśnie na w pełni profesjonalnym i wszechstronnym sprawdzeniu samochodu używanego przed zakupem. Oprócz wyżej wskazanych czynności kontrolnych, których najbardziej oczekują kupujący, DEKRA weryfikuje również inne aspekty techniczne według precyzyjnie opracowanej check listy. Doświadczeni rzeczoznawcy wiedzą jakie są newralgiczne punkty poszczególnych modeli samochodów i na co zwrócić szczególna uwagę przy badaniu technicznym, aby przyszłemu właścicielowi zaoszczędzić wielu kłopotów.

- Zakres kontrolny można dopasować do indywidualnych potrzeb i ogólnego stanu technicznego pojazdu wybierając jeden z trzech pakietów: PODSTAWOWY, REKOMENDOWANY i TOP. Cały proces weryfikacji samochodu odbywa się w trzech prostych krokach - zamawia się usługę poprzez naszą stronę internetową, następnie pojazd poddawany jest oględzinom i na koniec przesyłany jest szczegółowy raport do zlecającego. Cały proces trwa zaledwie około dwóch, trzech dni. To proste, bardzo efektywne rozwiązanie, które może uchronić przyszłego właściciela przed stresem, rozczarowaniem i często wysokimi kosztami nieprzewidzianych napraw - mówi Wojciech Śliz, Kierownik ds. Zarządzania Systemami Certyfikacji Samochodów Używanych w DEKRA Polska.

Skorzystanie z profesjonalnego badania technicznego przed zakupem, to także duży komfort ponieważ możemy je zlecić zdalnie do każdego niemalże miejsca w Polsce w Stacji Kontroli Pojazdów. Po otrzymaniu szczegółowego raportu podejmujemy rozsądną decyzję o zakupie lub jego zaniechaniu i dalszych poszukiwaniach innego egzemplarza.

