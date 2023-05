Plaga szczurów we Wrocławiu. Kierowcy mają się czego obawiać?

Spis treści: 01 Szczury w domach we Wrocławiu. Czy kierowcy też muszą się bać?

02 Skąd bierze się problem ze szczurami w takich miastach jak Wrocław?

03 Jak zabezpieczyć samochód przed szczurami i innymi gryzoniami?

04 Czy szczur (lub inny szkodnik) może dostać się do wnętrza samochodu i zaatakować kierowcę?

05 Jakie szkody mogą wyrządzić w aucie gryzonie?

Plaga szczurów we Wrocławiu przybrała takie rozmiary, że wiele gryzoni przestało bać się obecności człowieka i - całymi stadami - wałęsają się w okolicach śmietników i studzienek kanalizacyjnych. Szacuje się, że w ostatnich trzech latach populacja szczurów w stolicy Dolnego Śląska rozrosła się z około dwóch do przeszło sześciu milionów gryzoni. Dla porównania - sam Wrocław liczy obecnie około 700 tys. mieszkańców.



Szczury w domach we Wrocławiu. Czy kierowcy też muszą się bać?

Lokalne media donoszą o licznych przypadkach, gdy szczury przedostają się do mieszkań wprost z kanalizacji czy pionów wentylacyjnych. Czy gryzoni muszą się też obawiać zmotoryzowani?



Przeprowadzenie ataku przez szczury na samochody to raczej sprawia incydentalna i nie notuję się wiele takich przypadków. Jednocześnie, mimo małej skali, czasem i takie sytuacje mają miejsce - tłumaczy w rozmowie z Interią Jarosław Rymas autor bloga pogromcaszkodnikow.pl.

Skąd bierze się problem ze szczurami w takich miastach jak Wrocław?

W miastach taki problem powstaje w wyniku wielu zaniedbań. W ocenie Jarosława Rymasa plaga szczurów we Wrocławiu to efekt złego harmonogramu wywozu odpadów, które usuwane są zbyt rzadko. Gdy gryzonie mają łatwy dostęp do śmieci, bez trudu znajdują pożywienie i ich populacja gwałtownie rośnie. Ekspert radzi, by - w miarę możliwości - unikać parkowania chociażby w okolicach osiedlowych śmietników.



Mało kto wie, że szczury upodobały sobie również małe oczka wodne czy fontanny jako stałe miejsca wodopoju.



Parkując w okolicy takich obiektów nasze rozgrzane auto kusi szkodniki. Gryzonie często szukają ciepłego schronienia lub - w przypadku samiczek - materiału, z którego będą mogły zbudować gniazdo dla młodych.

Właśnie z tego powodu różnej maści gryzonie często interesują się np. wygłuszeniami naszego pojazdu. Sytuacje dodatkowo komplikuje fakt, że dostęp choćby do wyguszenia maski jest dla nich bardzo łatwy. W przypadku szkodników zawsze ważna jest skala populacji.



Jeżeli w naszym otoczeniu znajduje się jeden szczur to ryzyko, że wejdzie do naszego auta jest bliskie zeru, ale jeżeli mamy odczynienia z plagą szczurów - ryzyko rośnie wraz ze wzrostem populacji - tłumaczy Rymas.

Jak zabezpieczyć samochód przed szczurami i innymi gryzoniami?

Szczury wabi głównie zapach jedzenia. Wniosek jest więc prosty - im czystsze auto, tym ryzyko pojawienia się w nim szkodników mniejsze.

Samochód ma tyle kryjówek i nieszczelności, że mysz czy szczur bez problemu znajdzie dla siebie drogę do wnętrza. Myszom wystarczy około 0,6 cm, a szczurom 1,3 cm szczelina - dodaje ekspert.

Doskonale wiedzą o tym chociażby właściciele klasyków. Często zdarza się przecież, że wracając wiosną do swoich wypieszczonych pojazdów znajdują w kabinach (np. pod tylną kanapą) gniazda myszy.



W tym przypadku najczęściej chodzi jednak o auta "zimowane" w stodołach i szopach, na terenach wiejskich. Gryzonie - najczęściej myszy polne - przedostają się do wnętrza chociażby przez odpływy w podłodze czy otwory odpowietrzające w bagażniku.



Chcąc uchronić nasze auto przed szkodnikami musimy podejść do tematu w sposób kompleksowy.

Żeby skutecznie odstraszyć szkodnika należy zastosować kilka rozwiązań, które wpłyną na kilka zmysłów gryzoni jednocześnie - tłumaczy Jarosław Rymas.

Właśnie z tego powodu nieskuteczne często okazują się np. elektroniczne odstraszacze na gryzonie. Ekspert przekonuje, że jeśli gryzoń nie wyczuje innego zagrożenia (np. węchem) - szybko przyzwyczai się do emitowanego dźwięku i stanie się on dla niego obojętny. Warto więc - starym sposobem - wozić pod maską chociażby kilka kłębów sierści psa lub - dodatkowo - zainwestować w chemiczne preparaty, które mają odstraszać gryzonie zapachem.

Wśród popularnych sposobów na radzenie sobie z obecnością szkodników wymienić można:

kropienie mat wygłuszających psim moczem,



wożenie pod maską kostek toaletowych,



wożenie pod maską zbrylonego (używanego) żwirku dla kota (można zapakować bo np. w skarpetkę).



Czy szczur (lub inny szkodnik) może dostać się do wnętrza samochodu i zaatakować kierowcę?

To raczej scenariusz z hollywoodzkiego filmów grozy - uspokaja Rymas. Jeżeli zbliżymy się do auta i gryzoń poczuje się zagrożony, będzie chciał raczej jak najszybciej wydostać się z pojazdu.



By zdecydować się na atak, szczur musiałby poczuć się osaczony - tłumacz ekspert.

Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest skrajnie małe, ale warto zdawać sobie sprawę, że szczury i inne gryzonie potrafią wpędzić kierowców w inne problemy. Szczególnie problematyczne bywają kuny, które wabi pod maskę nie tylko temperatura, ale i pachnące "rarytasy".



Mało kto wie, że w produkcji wielu elementów pojazdu, jak chociażby:



przewodów hydraulicznych,



przewodów elektrycznych,



mat wygłuszających,



pasków napędowych



stosuje się materię organiczną (np. włókna kukurydzy, bambusa czy ryżu). Ich zapach - niewyczuwalny dla człowieka - stanowi zaproszenie dla gryzoni.



Jakie szkody mogą wyrządzić w aucie gryzonie?

Pół biedy, jeśli wizyta gryzonia zakończy się spustoszeniem instalacji elektrycznej i problemami z uruchomieniem pojazdu.

Konsekwencją wizyty nieproszonego gościa pod maską może być pożar. Często dochodzi również do przykrych wypadków. Zdarza się, że - przy próbie uruchomienia jednostki napędowej - zwierzę dostanie się w pasek klinowy lub rozrząd.

Usuwanie z komory silnikowej szczątków szczura lub łasicy nie należy do przyjemności, a remont silnika pochłonąć może nawet kilka tysięcy złotych.

