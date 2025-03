Pojedziesz 100 km/h w mieście, trafisz do więzienia. Tak mówią nowe przepisy

§ 2. Tej samej karze (od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności) podlega ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w sposób rażąco naruszający zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, zagrażając swoim zachowaniem bezpieczeństwu innej osoby i z prędkością większą od dopuszczalnej: 1) o co najmniej połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej, a jeżeli prędkość ta została ograniczona znakiem drogowym – co najmniej dwukrotnie, albo 2) co najmniej dwukrotnie – na innej drodze publicznej