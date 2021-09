Nowy taryfikator punktów karnych. Ma działać od 1 grudnia!

Słowo Projekt sugeruje, że zawarte w nim zmiany mogą być odległe, ale to mylna interpretacja. Jeśli wszystko pójdzie po myśli rządzących, nowy kodeks drogowy ma zacząć obowiązywać już z początkiem grudnia bieżącego roku!



Opublikowany załączniku nr 1 do druku 1504 obejmuje nowy taryfikator punktów karnych, jakimi kierowcy mają być karani za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym. Zaskoczenia nie ma - od 1 grudnia utrata prawa jazdy będzie zdecydowanie łatwiejsza niż obecnie! Warto wiedzieć, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom - przynajmniej na razie - nie zmieni się maksymalna liczba punktów karnych, po której przekroczeniu kierowca będzie musiał pożegnać się z prawem jazdy. Po 1 grudnia kierowca z co najmniej rocznym stażem za kółkiem będzie mógł zgromadzić maksymalnie 24 punkty karne. W przypadku młodych adeptów sztuki prowadzenia samochodu limit - jak do tej pory - wynosi 20 punktów.



Reklama

W praktyce o utratę uprawnień do prowadzenia będzie jednak zdecydowanie łatwiej. Według projektu punkty karne mają być kasowane po dwóch latach, a nie - jak ma to miejsce do tej pory - w 12 miesięcy po ujawnieniu wykroczenia. Co więcej - by zmotywować kierowców do płacenia grzywien w terminie, okres dwóch lat liczony będzie od dnia uregulowania mandatu, a nie - jak obecnie - nałożenia punktów! Nowością jest również zwiększenie - do 15 - liczby skumulowanych punktów karnych, jakie nałożyć można będzie na kierowcę w czasie jednej interwencji. Mówiąc prościej - jeśli załoga nieoznakowanego radiowozu przyłapie kierowcę na kilku wybrykach, jak chociażby przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na zakazie i jazdę bez świateł mijania) na jego konto wpłynie w sumie maksymalnie 15 punktów.

Ile punktów za przekroczenie prędkości?

Dla piratów drogowych nie jest to jednak żadne pocieszenie, bowiem według nowego taryfikatora punktowego maksymalną karą - 15 punktów karnych - obłożone zostało aż 12 wykroczeń! Wśród nich znalazły się m.in.: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszym, przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h (na obszarze zabudowanym i poza nim) czy kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz "po spożyciu alkoholu" lub podobnie działającego środka. Tylko jedno wykroczenie "wyceniono" na 13 punktów karnych. Chodzi o przekroczenie prędkości w zakresie plus 41-50 km/h niezależnie czy poruszamy się w obszarze zabudowanym, czy nie. Warto dodać, że za przekroczenie w granicach plus 31-40 km/h kierowca ukarany zostanie 10 punktami karnymi.



Taryfikator punktów karnych - ma obowiązywać od grudnia 2021 1 / 11 Załącznik nr 1 do projektu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym. Taryfikator punktów karnych, który ma obowiązywać od grudnia 2021 Źródło: INTERIA.PL udostępnij

By uniknąć wszelkich niedomówień i błędów interpretacyjnych w naszej galerii powyżej publikujemy cały załącznik nr 1 do projektu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym.



***