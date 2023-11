Nowa plaga oszustw. Na celowniku kupujący opony zimowe

Pierwsze opady śniegu to zawsze gorący moment dla tych, którzy wcześniej nie znaleźli czasu na zorganizowanie wymiany opon. W pośpiechu szukają najlepszej oferty na zakup zimówek i rezerwuje terminy u wulkanizatorów. A że zbliżające się święta to od zawsze okres zwiększonych wydatków, zwykliśmy szukać w sieci najlepszych okazji. To ważne szczególnie dziś, gdy ceny wszystkiego co kupujemy, w tym opon, znacznie wzrosły.

Zakup opon zimowych w internecie: Uwaga na oszustów

Hamburskie Centrum Konsumenckie informuje o rosnącej liczbie klientów oszukanych przez fałszywe sklepy internetowe. Sprawa wygląda poważnie, bo oszuści są znakomicie przygotowani. Sklepy internetowe, które "prowadzą", wyglądają bardzo profesjonalnie, mają ładne layouty, eleganckie grafiki i wysokiej jakości zdjęcia. Przyciągają przede wszystkim tym, że proponują opony w nadzwyczaj dobrych, promocyjnych cenach. Dostępne są wszystkie rozmiary i wygodne formy płatności - z płatnością przy odbiorze włącznie. Gdy jednak klient zdecyduje się na zakup, w kolejnych krokach okazuje się, że z jakiegoś powodu płatność przy odbiorze jest niedostępna i sklep sugeruje wykorzystanie płatności kartą, albo przelewem. Część klientów godzi się na to rozwiązanie, wykonuje przelew i na tym zakup się kończy. Towar nigdy nie dociera do celu, a ze sklepem nie udaje się więcej skontaktować.

Wspomniane centrum opublikowało nawet listę sklepów, których klienci zgłaszali ostatnio, że padli ofiarą oszustwa. Są to:

wichmann-reifenversand.com

reifen-reichert.com

reifenhandel-rau.com

weber-reifen.com

reifenversand-weber.com

debica-reifen.de

eberhardt-reifenhandel.com

opitz-reifenhandel.com

raxyab-reifen.com

roth-reifenversand.shop

weber-reifen.com

Sklepy oszustów często znikają, by za jakiś czas pojawić się ponownie. Choć są to niemieckie adresy, warto o nich mówić, bo dziś zagraniczne zakupy to żadna nowość, sieci sprzedaży działają w całej Europie więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić opony np. w sklepie w Niemczech.



Zakup opon online. Jak nie dać się oszukać?

Eksperci radzą by przed zakupem sprawdzać opinie o sklepie w serwisach internetowych z ocenami sklepów internetowych. Warto też sprawdzić, czy podany na stronie telefon faktycznie kieruje nas do sklepu, czy w sekcji "o nas" i w regulaminie podane są szczegółowe dane sprzedającego i czy faktycznie proponuje on wszystkie popularne formy płatności, z płatnością za pobraniem włącznie.



Kupujesz opony online? Uważaj na te SMS-y

W Polsce popularną metodą, którą wykorzystują oszuści, jest wysyłanie fałszywych SMS-ów z linkami. Klienci sklepów dostają np. SMS-y z informacją o nieprawidłowym adresie wysyłki oraz linkiem prowadzącym do strony wyglądającej na pierwszy rzut oka jak serwis Poczty Polskiej. Tam należy podać adres wysyłki, ale również dane karty kredytowej, by móc "dokonać opłaty za przekierowanie paczki". Jeśli ktoś je poda, może być pewien, że oszuści wykorzystają je, by wykorzystać limit na karcie. Dlatego, jeśli otrzymujemy SMS tego typu, warto zadzwonić na infolinię sklepu, w którym dokonaliśmy zakupu by upewnić się, że to nie jest próba oszustwa.