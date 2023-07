Mechanicy ostrzegają. Paliwo premium może zaszkodzić silnikowi

Zwykło się mówić, że uszlachetnione (a przez to droższe) paliwo premium może przynieść sporo zalet każdemu silnikowi. Badania niezależnych instytutów takich jak ADAC faktycznie potwierdzały, że stosowanie uszlachetnionych paliw może przynosić oszczędności - w silnikach, w których je stosowano, zużycie paliwa na 100 km spadało nawet o 5 proc. Do tego na wykresach pokazywano przyrosty mocy i momentu obrotowego. Nieznaczne, ale zawsze.

Dodatkowo uszlachetniacze zawarte w takich paliwach mają wydłużać żywotność silnika. Nie wystarczy jednak zalać zbiornik takim paliwem raz na jakiś czas - trzeba by skorzystać z niego cyklicznie.



Reklama

Masz starszy samochód? Ostrożnie z paliwem!

Jak się okazuje, uszlachetniacze, które pomagają nowym silnikom, w przypadku starszych maszyn mogą powodować problemy. Jak wyjaśnia Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis:



To, co powinno pomóc, może wręcz zaszkodzić samochodom z dużym przebiegiem. Dodatki uszlachetniające i myjące obecne w paliwach premium mogą wypłukiwać nagromadzone w silniku zanieczyszczenia, które zmieszają się z olejem w misce olejowej. Mogłoby się wydawać, że to bardzo dobrze, ponieważ mamy czysty silnik, a olej wymieniamy przecież na bieżąco. Jednak wypłukany w ten sposób nagar zmniejszy szczelność tłoka w cylindrze. Tym samym obniży się stopień sprężania, co skutkować będzie zmniejszeniem mocy silnika, a nie jej podwyższeniem.

I co gorsza:



Co więcej, detergenty zastosowane w paliwach premium mogą wypłukiwać zawarte w układzie paliwowym zanieczyszczenia, które z kolei są w stanie uszkodzić wtryskiwacze.

Jakie paliwo do starszych samochodów?

Mechanicy podpowiadają, że uszlachetnione paliwa mogą szkodzić samochodom produkowanym do końca lat 90. ubiegłego stulecia. Większość z nich nie była wyposażana w tzw. czujnik spalania stukowego.

Za wzrostem oktanów mieszanek premium kryją się tzw. dodatki przeciwstukowe, które mają zapobiec wypaleniu tłoków i zaworów, a nawet uszkodzeniu głowicy silnika. Objawem spalania stukowego w trakcie jazdy jest charakterystyczny, metaliczny stukot podczas przyspieszania. Jeśli dany silnik nie jest wyposażony w ów czujnik, paliwo o zwiększonej liczbie oktanów może spowolnić proces spalania do tego stopnia, że silnik nie tylko nie zyska, ale wręcz straci swoją pierwotną moc.

Czy warto stosować dodatki do paliwa?

Tak - coraz więcej mechaników zwraca uwagę, że warto stosować zwykłe paliwo i co jakiś czas wzbogacać je o profesjonalne dodatki do paliw. Chodzi o chemię, którą dolewamy na przykład co pięć tysięcy kilometrów przebiegu do baku auta. Chodzi zwłaszcza o produkty inżynierii molekularnej z nano- i mikrotechnologią (m.in. grafenu), których efekty potwierdzane są w warunkach drogowych, w testach długodystansowych, na hamowniach i w sporcie wyczynowym. W ogólnym rozrachunku jest to też opcja przyjaźniejsza dla portfela, jeśli porównamy ich ceny do regularnego tankowania paliw uszlachetnionych.