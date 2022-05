Kredyt samochodowy czy gotówkowy. Obalamy mity dotyczące finansowania auta

"Z naszych szacunków wynika, że nawet co trzecia złotówka z udzielanych przez banki kredytów gotówkowych jest przeznaczana na zakup samochodu. To zaskakujące, bo w takim przypadku znacznie bardziej konkurencyjne jest skorzystanie z dedykowanego do tego celu kredytu samochodowego" - mówi Nuno de Oliveira, prezes Cofidis Polska.