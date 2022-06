Spis treści: 01 Powietrze zeszło z opony. Jak sobie poradzić na drodze?

02 Koło zapasowe w sprayu. Jak to działa?

03 Zestaw naprawczy do opon. Zalety i wady

Powietrze zeszło z opony. Jak sobie poradzić na drodze?

Kiedy czujesz, że samochód nagle zaczyna ściągać na jedną stronę, być może doszło do przebicia koła i powietrze zeszło z opony. Wtedy przede wszystkim zwolnij oraz postaraj się dojechać do miejsca, gdzie spokojnie się zatrzymasz.

Idealny będzie parking, ale sprawdzi się też szerokie pobocze. Nie zapomnij włączyć oświetlenia awaryjnego i ustaw trójkąt ostrzegawczy bezpośrednio za pojazdem lub w odpowiedniej odległości, jeżeli poruszasz się po drodze ekspresowej bądź autostradzie.

Kiedy powietrze zeszło z opony, możesz zastosować jedną z kilku metod:

● wymienić koło na zapasowe;

● zastosować zestaw naprawczy do opon;

● skorzystać z usługi holowania.

Wymiana koła zapasowego wymaga nieco wprawy i potrzebujesz do tego podnośnika. Zawsze ustawiaj go w miejscu zaznaczonym na ramie pojazdu. W innym przypadku ryzykujesz uraz oraz uszkodzenie samochodu, ponieważ urządzenie może się osunąć. Pamiętaj też, że koło zapasowe ma najczęściej nową oponę, a zatem i niezużyty bieżnik w przeciwieństwie do pozostałych trzech, używanych kół.

Jeżeli powietrze zeszło z opony, ale widzisz, że ubytek nie jest bardzo poważny, możesz skorzystać ze specjalnego zestawu naprawczego. To pianka, którą wtłacza się do koła pod ciśnieniem. Nowoczesne zestawy są zintegrowane ze sprężarką - automatycznie uzupełni ona ciśnienie w kole. W sklepach motoryzacyjnych znajdziesz zarówno zestawy w sprayu, jak i płynie.

Gdy nie masz koła zapasowego ani zestawu, a widzisz, że powietrze zeszło z opony, skorzystaj z holowania. Zanim zadzwonisz po płatną usługę, sprawdź, czy warunki Twojego ubezpieczenia nie przewidują wymiany koła na miejscu lub holowania do najbliższego warsztatu. Wystarczy, że zadzwonisz na infolinię zakładu ubezpieczeń i otrzymasz niezbędne informacje.

Koło zapasowe w sprayu. Jak to działa?

Zestaw naprawczy do opon bywa też nazywany kołem zapasowym w sprayu i ta nazwa nie jest przesadzona. Aplikacja pianki odbywa się przez wentyl opony do jej wnętrza. Substancja wyrównuje ubytek gazu, a koło nadaje się do dalszej jazdy.

Warto pamiętać, że koło zapasowe w sprayu zaczyna działać dopiero po wznowieniu jazdy. Pianka rozprowadza się wtedy równomiernie po wnętrzu. Można powtórzyć zabieg po przejechaniu kilku kilometrów, aby dodatkowo zabezpieczyć miejsce przebicia.

Koło zapasowe w sprayu nie przywraca pełnych właściwości jezdnych przebitej gumy. Producenci zestawów zwracają uwagę, że tak naprawione koło nadaje się do pokonania maksymalnie 50 km z prędkością nieprzekraczającą 70-80km/h. Pomimo zaklejenia ubytku odradza się też wykonywania gwałtownych manewrów, wyprzedzania lub wchodzenia z dużą prędkością w zakręty.

Zestaw naprawczy do opon. Zalety i wady

Zestaw naprawczy do opon jest bardzo prosty w użyciu i korzystanie z niego nie wymaga wiedzy ani umiejętności. Warto wybierać te połączone bezpośrednio z kompresorem, ponieważ mogą od razu napompować koło do odpowiedniego ciśnienia (a nie jak pianki aplikowane z puszki do 1-1,5 bara). Po podłączeniu kompresora do gniazda ładowania 12V uzupełnianie braku trwa około 10 minut.

Każdy zestaw naprawczy do opon ma jednak swoje ograniczenia. Przede wszystkim nie nadaje się do zaklejania bardzo dużych pęknięć i uszkodzeń. Maksymalna długość rozcięcia wynosi 4-5 mm. Co więcej, zestawy naprawcze do opon można stosować przede wszystkim na jej czole. Nie nadają się do łatania dziur w barku lub boku gumy.