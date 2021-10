​Kamera samochodowa - co musisz wiedzieć przed zakupem rejestratora jazdy?

Porady

Kamera samochodowa coraz częściej staje się nieodzownym elementem wyposażenia samochodowego. Kierowcy chętnie montują rejestratory w pojazdach, by nagrywać m.in. drogę do pracy czy drogę do szkoły. Zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, co warto wiedzieć przed zakupem dobrej kamery wideo do auta.

Zdjęcie Ile kosztuje dobra kamera samochodowa do wideorejestracji jazdy. / INTERIA.PL