Jakie są najczęściej naprawiane samochody w Polsce?

Ciekawy raport opracował serwus "DobryMechanik.pl". Zestawienie powstało na podstawie 70 tys. unikalnych wycen napraw wygenerowanych przez zrzeszone wokół niego warsztaty. Które auta najczęściej odwiedzają mechaników w Polsce?



Do niezależnych warsztatów najczęściej trafiają samochody z segmentu C i D. Przeważają wśród nich pojazdy kilkunastoletnie, które od dawna nie są już na gwarancji. Najpopularniejsze roczniki to 2007 i 2008. W rankingu modeli pierwsze miejsce zajął Ford Focus. Tuż za nim znalazł się kompaktowy Opel Astra, a trzecie było Audi A4.

Jakie marki są najczęściej serwisowane w niezależnych warsztatach? W tej kategorii na pierwszym miejscu także znalazł się Ford. Kolejne były marki Opel oraz Volkswagen, a tuż za podium dwie marki premium: Audi oraz BMW. Najczęściej naprawianym autem z segmentu D jest Audi A4. W czołówce znalazły się również: Volkswagen Passat oraz BMW serii 3. Czwarte miejsce, z niewielką stratą do trzeciego, zajął Ford Mondeo.



"Niezaprzeczalnie auta niemieckie - jak Audi, Volkswagen czy BMW królują w rankingach z racji panującego przekonania o ich bezawaryjności i trwałości tłumaczy Maciej Zarębski, właściciel warsztatu Perfect Touch Garage w Warszawie. "Dużo dalej znajdują się marki japońskie, które wizyt w serwisie - poza czynnościami okresowymi jak wymiana oleju - wymagają znacznie rzadziej. Popularność marek niemieckich oznacza dobre rozpoznanie przez niezależne serwisy oraz lepszą dostępność części zamiennych, co ostatecznie wpływa na obniżenie kosztów napraw" - dodaje.



Samochody z segmentu C to dobry kompromis pomiędzy rozmiarem i komfortem jazdy, a kosztami eksploatacji. Nic dziwnego, że ta kategoria jest w ostatnim czasie najbardziej pożądana w naszym kraju. Do niezależnych warsztatów najczęściej trafiają: Ford Focus, Opel Astra oraz Volkswagen Golf. Pierwszą piątkę uzupełniają Skoda Octavia i Renault Megane.



Jak tłumaczy Paweł Rembieliński, właściciel warsztatu Auto-Rama w Warszawie: "Polacy mają zakodowane od wielu lat, że auta niemieckie to dobry wybór. Dodatkowo najczęściej przy zakupie danego modelu kierują się ceną używanego egzemplarza, dlatego nie widzimy w pierwszej piątce Toyoty, Lexusa itp. Samochody z czołówki rankingu są popularne, ale nie zawsze tanie w eksploatacji. Wszystko zależy od tego z jaką jednostką napędową i skrzynią są skonfigurowane. Podstawowa obsługa, czyli serwis zawieszenia, hamulców oraz przeglądy okresowe dla najpopularniejszych modeli będą na optymalnym poziomie dla przeciętnego kierowcy. Zwykle gdy klient pyta nas, jakie kompaktowe auto wybrać, polecamy jeden z modeli znajdujących się w pierwszej piątce rankingu."



Samochody typowo miejskie trafiają do warsztatów nieco rzadziej niż modele o większych rozmiarach. Najpopularniejsza w swojej kategorii okazała się Skoda Fabia, a za nią plasowały się Opel Corsa oraz Ford Fiesta. W niezależnych warsztatach najczęściej spotkać można samochody z roczników 2005-2009. Stanowią one aż 36,83 proc. wszystkich naprawianych samochodów. Prawie co czwarty trafiający "na kanał" samochód (23,42 proc.) został wyprodukowany w latach 2010-2014. Nowsze modele od rocznika 2015 wzwyż stanowią zaledwie 13,59 proc. ogółu.



