Jak odkręcić ukręconą śrubę?

Samochody używane - porady Woda w bagażniku? Zobacz, co zrobić!

W efekcie do łask wracają - dokonywane "pod blokiem" - naprawy we własnym zakresie. Z punktu widzenia entuzjasty motoryzacji zjawisko uznać można za korzystne. Dzięki niemu kierowcy - zwłaszcza ci młodsi - poznają budowę swoich pojazdów i zyskują cenne doświadczenia. Stykają się też z typowymi problemami, o których nie mówią w telewizyjnych programach typu "zrób to sam". Jednym z nich są np. urwane czy zapieczone śruby. Jak radzą sobie z tego rodzaju problemami na warsztatach i czy można radzić sobie z nimi "domowymi" sposobami?



Chociaż większość mechaników dysponuje specjalnymi zestawami do wykręcania urwanych czy zdeformowanych śrub często najskuteczniejszymi metodami okazują się te najprostsze, czyli... siłowe. W przypadku zdeformowanych głów śrub często "wystarczy" nabić na nie mniejszą nasadkę i użyć - po prostu - dłuższego ramienia. To operacja z cyklu "lepiej nie wiedzieć, jak robi się kiełbasę i naprawia samochody". Widok mechanika uderzającego w zdeformowaną szpilkę kilkukilogramowym młotem to na warsztacie nic nadzwyczajnego...



Urwana śruba? Sposoby mechaników

Problem polega na tym, że trzeba dysponować naprawdę dobrym zestawem narzędzi. Marketowe z reguły zupełnie nie nadają się do takiego traktowania. Innym popularnym sposobem na wykręcenie śruby z urwanym lub zniekształconym łbem jest... użycie spawarki. Jeśli tylko da się dotrzeć do źródła problemu z "fajką" od migomatu, rozwiązaniem jest szybkie i skuteczne - wystarczy dospawać do zniekształconego łba inną śrubę. Bardzo pomocna jest już sama temperatura wytwarzająca się przy takiej operacji. Rozgrzanie elementu (indukcyjne czy za pomocą palnika) zdecydowanie ułatwia zruszenie zastanych gwintów. Trzeba być jednak ostrożnym i zdawać sobie sprawę z budowy samochodu.



W przypadku takim jak na zdjęciu wysoka temperatura, podobnie zresztą, jak uderzenia młotem, mogą uszkodzić łożyska i wówczas zakres naprawy będzie zdecydowanie szerszy. Niestety, w wielu przypadkach, uporanie się z problemem w inny sposób nie będzie możliwe i dobrze jest mieć tego świadomość już na etapie wyceny naprawy i planowania zakresu naszych prac...



"Domorośli" majsterkowicze śmiało sięgnąć mogą też po - dedykowane wykręcaniu opornych śrub z obrobionymi nakrętkami - zestawy. Najtańsze - chińskiej produkcji - które powinny sobie poradzić z niezbyt intensywną eksploatacją, upić można już za około 50 zł. I to jest właśnie najważniejsza nauką płynącą z tego typu sytuacji. Powierzając swoje auto fachowcom płacimy nie tylko za ich wiedzę i pracę, ale też... amortyzację używanego przez nich sprzętu.



