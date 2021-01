Jak korzystać z samochodu hybrydowego zimą?

​Niskie temperatury są wymagające dla każdego pojazdu, także dla samochodów hybrydowych i elektrycznych. Wystarczy jednak wprowadzić do codziennego użytkowania kilka zasad, by móc w pełni korzystać z auta z napędem hybrydowym przy każdej pogodzie, nawet gdy temperatura spada poniżej zera.

Jak zaoszczędzić energię, aby móc dłużej jeździć w trybie elektrycznym zimą?

1. Ładuj akumulator, gdy samochód wciąż jest rozgrzany



Niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na zasięg pojazdu w trybie elektrycznym. Jednak nowoczesne systemy obsługi akumulatora zarządzają energią w taki sposób, aby zminimalizować niepożądany efekt. - Zimno może obniżyć wydajność akumulatora, co ma związek z procesami elektrochemicznymi zachodzącymi wewnątrz ogniw litowo-jonowych - tłumaczy Francesc Sabaté, szef działu rozwoju systemów energetycznych Seata. - Gdy na zewnątrz utrzymuje się mróz, najlepiej ładować samochód w zamkniętym pomieszczeniu od razu po zakończeniu jazdy, gdy akumulator jest wciąż rozgrzany. Poprawia to efektywność całego procesu - mówi Sabaté.

2. Ogrzej wnętrze pojazdu przed wyruszeniem w drogę



Nie ma idealnej temperatury do podróżowania samochodem - każda pogoda wpływa na jego funkcjonowanie w taki czy inny sposób. Jednak komponenty elektryczne działają najefektywniej w temperaturze 21,5°C-22°C. - Jest sposób na to, aby osiągnąć odpowiednie dla hybrydowego układu napędowego warunki bez skracania zasięgu w trybie elektrycznym. Najlepiej na kilka minut przed wyruszeniem w drogę, gdy samochód wciąż pozostaje podłączony do zasilania, uruchomić ogrzewanie lub zdalnie aktywować funkcje podgrzewania siedzenia i kierownicy - radzi Sabaté. - W ten sposób w chwili, gdy wsiądziesz do pojazdu, we wnętrzu będzie panowała przyjemna temperatura, a akumulator pozostanie w pełni naładowany w momencie rozpoczęcia podróży - dodaje.

3. Uruchamiaj samochód w trybie spalinowym



W bardzo zimne dni należy podłączyć zaparkowany samochód do zasilania, dzięki czemu będzie można rozgrzać samochód, a jednocześnie akumulator, przed odjazdem. - W trudnych warunkach dzięki sztucznej inteligencji pojazd uruchomi się w trybie spalinowym, co pozwoli w krótkim czasie podnieść temperaturę i zapewnić prawidłową pracę akumulatora - mówi Sabaté. Samochody hybrydowe i elektryczne są poddawane bardzo wymagającym testom, dzięki którym kierowcy mają gwarancję poprawnego działania pojazdu przy każdej pogodzie.

4. Jedź płynnie



Płynna jazda to klucz do zmniejszenia zużycia paliwa. W przypadku samochodów hybrydowych odpowiedni styl prowadzenia pojazdu zimą jest tym bardziej koniecznością, że silnik elektryczny dysponuje pełną mocą już od chwili uruchomienia. Co więcej, płynna jazda pomaga uzupełniać energię dzięki hamowaniu odzyskowemu. - Kiedy zdejmujesz nogę z pedału hamulca, energia kinetyczna pozyskana w procesie hamowania jest zamieniana w energię elektryczną, z której korzysta później akumulator - tłumaczy Sabaté. Dzięki temu wydłuża się zasięg samochodu hybrydowego w trybie elektrycznym.

Warto pamiętać również o trzech ogólnych poradach, jak zadbać o swoje auto zimą: