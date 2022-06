Jak dbać o instalację LPG w samochodzie?

Spis treści: 01 Ogólny stan samochodu

02 Montaż i serwis u specjalistów

03 Jakość paliwa jest kluczowa

04 Korzystaj z zasilania benzynowego

Ogólny stan samochodu

Instalacja LPG jest z reguły mało awaryjna, ale warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że użytkowanie samochodu z takim zasilaniem będzie bezproblemowe. Dlatego kierowcy powinni wiedzieć, że ogólny stan samochodu przekłada się również na pracę instalacji LPG. Układ zasilania tym paliwem korzysta również z innych instalacji w samochodzie.

Dlatego kluczową kwestią jest odpowiedni stan świec zapłonowych, które podczas spalania mieszanki propanu i butanu ulegają szybszemu zużyciu. Warto pamiętać o regularnej wymianie lub zakupie specjalnych świec przeznaczonych dla samochodów z instalacja LPG. Równie problematyczne mogą być awarie sondy lambda czy przepływomierza, które mogą skutkować nierówną pracą silnika lub zapaleniem się kontrolki silnika na desce rozdzielczej.

Montaż i serwis u specjalistów

Kluczową kwestią jest dobór doświadczonego warsztatu, który zamontuje instalację LPG w samochodzie zgodnie ze sztuką, a także odpowiednio dobierze komponenty wchodzące w skład instalacji. Wtryskiwacze, sterownik i parownik muszą być odpowiednio dobrane, żeby działać bez problemów.

Kolejną kwestią jest profesjonalny serwis. Wielu kierowców próbuje zaoszczędzić kilkaset złotych i korzysta z tanich, niedoświadczonych warsztatów. Później szybko się okazuje, że koszty naprawy przekroczą oszczędności. Standardowa obsługa serwisowa instalacji LPG kosztuje w granicach 100-200 złotych. Dlatego nie warto na tym oszczędzać.

Jakość paliwa jest kluczowa

W czasach, gdy ceny paliwa notują rekordowe wartości, wielu kierowców poszukuje dodatkowych oszczędności i tankuje na tanich, niesprawdzonych stacjach. Tymczasem jakość autogazu jest tak samo ważna jak innego paliwa. Zbyt duża ilość zanieczyszczeń i nieodpowiednie parametry mogą wyrządzić szkody silnikowi oraz delikatnemu układowi wtryskowemu. Jednak najczęściej awarii ulega reduktor, przez co jest zauważalna gorsza wydajność samochodu.

Oszczędność kilku złotych przy dystrybutorze może bardzo szybko odbić się podczas następnego serwisu, gdzie koszt naprawy wyniesie kilkaset albo kilka tysięcy złotych.

Korzystaj z zasilania benzynowego

Wielu kierowców zapomina, że po zainstalowaniu LPG silnik jest nadal zasilany przez dwa rodzaje paliwa. Dlatego częstą praktyką jest jazda na prawie pustym zbiorniku z benzyną i tankowanie wyłącznie autogazu. Tymczasem silnik powinien co jakiś czas popracować na zasilaniu benzyną, żeby układ mógł regularnie popracować.

Zbyt mała ilość benzyny w baku może doprowadzić do zatarcia pompy paliwa. Oprócz tego może dojść do korozji zbiornika, w którym zacznie się wytrącać woda z powietrza. Dlatego eksperci zalecają jazdę z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.