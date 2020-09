Ile aut w Polsce jeździ na LPG? Te dane dają do myślenia!

14,1 roku. Tyle, wg najnowszych danych, wynosi średni wiek samochodu osobowego w Polsce.

Zdjęcie Nie da się ukryć, że przeciętne auto w Polsce to pojazd kilkunastoletni /Leon Stankiewicz /Reporter Samochody używane W Polsce zniknęło 8,1 mln pojazdów! Gdzie one są?

Takie dane płyną z najnowszego raportu "Branża Motoryzacyjna 2020/2021" opracowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Z obszernego opracowania wynika, że na koniec 2010 roku średni wiek samochodu osobowego wynosił 14,1 roku (o 0,2 roku więcej niż w 2018 roku), natomiast mediana sięgała piętnastu lat (o rok więcej w stosunku do wcześniejszego roku). Warto dodać, że dane bazują na tzw. "aktualizowanej" części Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, więc wyniku nie zaburzają tzw. "martwe dusze" czyli - wg oficjalnej nomenklatury - "pojazdy zarchiwizowane".

Reklama

Najmłodsze auta - w wieku do czterech lat - stanowiły na koniec 2019 roku 12,6 proc. parku pojazdów osobowych. Auta osobowe w wieku od pięciu do dziesięciu lat odpowiadały za 16,7 proc. parku, zaś te liczące od jedenastu do dwudziestu lat - aż za 52,7 proc! Na najstarsze, ponad 20-letnie, samochody osobowe przypadło 17,9 proc. rejestracji.

Biorąc pod uwagę aktualizowaną część CEPiK-u, na koniec 2019 roku aż 45 proc. ogółu pojazdów stanowiły modele z silnikami benzynowymi. Na auta z silnikami Diesla przypadło 40 proc. 14 proc. spośród zarejestrowanych w Polsce pojazdów zasilanych jest gazem płynnym LPG. To jedyny rodzaj paliwa spośród trzech najważniejszych, który stracił na popularności (udział zmalał o 1 punkt proc.). Na koniec ubiegłego roku napęd hybrydowy miał zaledwie 1 proc. wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju aut.

Wśród samochodów najmłodszych, liczących do czterech lat, silnik benzynowy miało pod maską aż 62 proc. ogółu (o 2 punkty proc. więcej niż rok wcześniej). Diesle odpowiadały w tej grupie wiekowej za 30 proc. rejestracji (o 3 punkty proc. mniej), natomiast na LPG przypadło zaledwie 4 proc. (tyle samo co w 2018 roku). Pojazdy hybrydowe zdobyły 4 proc. tego segmentu, o 1 punkt proc. więcej niż w 2018 roku.

W grupie aut w wieku od pięciu do dziesięciu lat najliczniejsze były modele z napędem... wysokoprężnym (47 proc. zarejestrowanych). Samochody odpowiadały za 44 proc. tego segmentu wiekowego (podobnie jak w 2018 roku). Modele napędzane LPG stanowiły 8 proc., tyle samo co rok wcześniej.

W najliczniejszej grupie wiekowej - od 11 do 20 lat - rozkład popularności poszczególnych systemów zasilania był identyczny jak przed rokiem. Prym wiodą tutaj auta z silnikami wysokoprężnymi (45 proc. ogółu), przed samochodami benzynowymi (39 proc. ogółu) i wyposażonymi w instalacje gazowe (16 proc. ogółu).

Co ciekawe udział aut z silnikami wysokoprężnymi zdecydowanie maleje w ostatniej grupie wiekowej obejmującej pojazdy liczące sobie ponad 20 lat. Już 50 proc. z nich ma pod maską jednostki napędowe o zapłonie iskrowym. Pozostałe 50 proc. dzieli się po równo na LPG (25 proc.) i samochody z silnikami Diesla (25 proc.). Związane to może być z ogólnym wyeksploatowaniem starych samochodów, mających za sobą bardzo duże przebiegi, większe niż w przypadku silników benzynowych.

Warto dodać, że wg szacunków Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, na koniec 2019 roku po naszych drogach poruszało się 3,282 mln aut osobowych zasilanych LPG. To o 147 tys. więcej niż rok wcześniej.