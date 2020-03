Ford odbierze auto spod domu, a usterki pokaże kamerą

​Ford Polska wprowadza bezpłatne usługi w ramach akcji Serwis #zostańwdomu. Obejmują one odbiór pojazdu od klienta (door to door), pełną dezynfekcję przed przekazaniem auta oraz pakiet Ford Video Check.

Zdjęcie Wszystko będzie można załatwić zdalnie /

Wszystkie działania koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizowaniu ryzyka zarażenia koronawirusem.

- Zagrożenie epidemiczne traktujemy bardzo poważnie. Działania podjęte w ramach akcji Ford Serwis #zostańwdomu oraz nowe procedury bezpieczeństwa dostosowaliśmy do wszystkich zaleceń i wytycznych wydanych przez WHO oraz Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu nieprzerwanie możemy świadczyć nasze usługi - podkreśla Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska. - Podczas obsługi pojazdu używamy rękawiczek jednorazowych, narażone na dotyk elementy samochodu są dezynfekowane specjalistycznymi środkami, ponadto wdrożyliśmy procedurę regularnej dezynfekcji rąk, a obsługa zamiast uściskiem dłoni przywita wszystkich uśmiechem. Wprowadziliśmy również bezpłatną obsługę serwisową "door to door" - jednym słowem odbierzemy, a po wykonanej usłudze dowieziemy samochód pod dom klienta. Bezpłatny pakiet wchodzący w skład akcji Serwis #zostańwdomu na życzenie klienta można wzbogacić o płatną usługę ozonowania pojazdu - dodaje Bogusław Głód.

Ford Video Check to usługa realizowana przez wszystkie Autoryzowane Serwisy marki Ford. Dzięki niej można szybko i wygodnie komunikować się z doradcą bez konieczności wychodzenia z domu, a w ciągu kilku godzin od odebrania przez serwis auta od klienta zostaje przesłany sms'em link do filmu z omówieniem stanu pojazdu. Pod linkiem znajduje się również karta przeglądowa. W jasny i czytelny sposób prezentowane są w niej rekomendacje serwisu dotyczące poszczególnych elementów pojazdu. Lista uzupełniona jest kolorami:

- kolor zielony: wszystko jest w porządku

- kolor żółty: rozważ wymianę bądź naprawę wskazanego podzespołu

- kolor czerwony: część wymaga wymiany

W przesłanych materiałach znajdzie się również oferta, którą można zaakceptować "online".

- Często jesteśmy na spotkaniach w miejscach w których nie możemy swobodnie rozmawiać. W ten sposób nie tylko widzimy co się dzieje z pojazdem ale też w dyskretny sposób podejmujemy decyzje o naprawie samochodu w oparciu o fakty. Otrzymujemy jasne potwierdzenie co zostało sprawdzone. Możemy czuć się bezpiecznie widząc zielony kolor. Jeżeli informacje zawarte w linku są niewystarczające albo chcemy się więcej dowiedzieć na temat kosztów mechanizm Ford Video Check w prosty sposób umożliwi nam kontakt z Doradcą - klikając w link wysyłasz prośbę o kontakt. Warto dodać, że program wprowadzony jest w całej sieci i każdy diler Forda pracuje na tej platformie - wyjaśnia Dariusz Lech, dyrektor działu serwisu i części zamiennych Ford Polska.

Akcja Ford Serwis #zostańwdomu potrwa 2 miesiące z możliwością jej przedłużenia w zależności od potrzeb.