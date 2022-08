​Drogi w Austrii: przepisy, prędkość, mandaty, alkohol, opłaty za autostrady

Austria to nie tylko kraj tranzytowy w drodze z Polski do Włoch czy Chorwacji. Jest to także popularny kierunek turystyczny. Wysokie mandaty oraz policja, która nie słynie z pobłażliwości, sprawiają, że kierowcy zazwyczaj szczególnie skrupulatnie przestrzegają przepisów drogowych w Austrii. Jakie są ograniczenia prędkości i czy drogi w Austrii są płatne?

Zdjęcie Jedziesz do Austrii? Poznaj tamtejsze przepisy / Getty Images