Co oznaczają numery na radiowozach? Rozkoduj szyfr policji

Spis treści: 01 Co oznaczają litery oraz cyfry na radiowozie?

02 Po co kierowcy numer boczny radiowozu?

03 O czym informują dodatkowe oznaczenia na radiowozach?

Co oznaczają litery oraz cyfry na radiowozie?

Oznaczenia jakie możemy znaleźć na wszystkich pojazdach uprzywilejowanych nie są tam zupełnie przypadkowo. Składające się zwykle z jednej lub dwóch liter i ciągu liczb mają konkretne znaczenie i można z nich wyczytać sporo ciekawych informacji. Wystarczy znajomość znaczenia najważniejszych kombinacji liter i cyfr.

Litery to informacja o konkretnym regionie, do którego przyporządkowana jest jednostka, zarządzająca danym pojazdem uprzywilejowanym. Ciąg cyfr następujący po literze/literach to indywidualny numer pojazdu. Poniżej znajdziecie pełną listę oznaczeń literowych oznaczających konkretne jednostki regionalne policji, z podziałem na województwa lub dodatkowe jednostki do których są przyporządkowane:

A - Komenda Główna Policji

B, BB - woj. dolnośląskie

C, CC - woj. kujawsko-pomorskie

D, DD - woj. lubelskie

E, EE - woj. lubuskie

F, FF - woj. łódzkie

G, GG - woj. małopolskie

H, Y - woj. mazowieckie

J, JJ - woj. opolskie

K, KK - woj. podkarpackie

M, MM - woj. podlaskie

N, NN - woj. pomorskie

P, R - woj. śląskie

S, SS - woj. świętokrzyskie

T, TT - woj. warmińsko-mazurskie

U, UU - woj. wielkopolskie W,

WW - woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ - Komenda Stołeczna

L - szkoły policyjne.

Po co kierowcy numer boczny radiowozu?

Numery seryjne pojazdu uprzywilejowanego mogą przydać się kierowcy w konkretnych sytuacjach. Numer boczny przyda się przede wszystkim wtedy, gdy będziemy chcieli złożyć zawiadomienie o niewłaściwym zachowaniu policjanta, którego byliśmy świadkiem, lub złożyć skargę na funkcjonariusza, jeśli mamy zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania kontroli.

Nawet jeśli nie zapamiętaliśmy nazwiska czy numeru legitymacji policjanta, wystarczy nam wtedy numer boczny radiowozu i orientacyjny czas przeprowadzenia kontroli - identyfikacja policjantów kontrolujących w danym momencie będzie łatwa.

Numery seryjne radiowozów i innych pojazdów uprzywilejowanych przydają się również dyspozytorom i dowódcom, koordynującym działania radiowozów, dlatego też większość z nich ma również numery umieszczone na dachu - po to aby można było koordynować ich działania na przykład z pokładu helikoptera.

O czym informują dodatkowe oznaczenia na radiowozach?

Numery seryjne na boku radiowozu znajdziemy na każdym oznakowanym radiowozie, ale niektóre mają też dodatkowe oznaczenia, na przykład w formie białej tablicy lub karty z narysowanym czarnym trójkątem wpisanym w pomarańczowe, czerwone lub żółte, okrągłe tło, umieszczonych wewnątrz samochodu.

Tego typu oznaczenie może znaleźć się nie tylko na radiowozach policji, ale także na samochodach straży granicznej, ratowników medycznych lub na przykład straży pożarnej. Czarny trójkąt na pomarańczowym, żółtym lub czerwonym tle (zależy też z której strony pojazdu jest umieszczony znak) oznacza, że dany samochód jest pojazdem specjalnym, wykorzystywanym do wyjątkowych zadań, które niekoniecznie są związane z typową działalnością danej formacji.

Może to być transport materiałów specjalnych (np. materiałów do badań), lub osób. Na przykład w czasie pandemii, dokładnie tak oznaczonymi radiowozami transportowano nie tylko osoby z podejrzeniem koronawirusa, ale też na przykład materiałów i próbek do badań.

Należy jednak pamiętać, że sam fakt, że radiowóz jest oznakowany jako pojazd specjalny nie oznacza, że nie może on wykonywać typowych czynności służbowych i na przykład zatrzymać nas do kontroli jeśli popełnimy jakieś wykroczenie.