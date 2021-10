​AdBlue - co warto wiedzieć o płynie oczyszczającym spaliny?

AdBlue to nic innego jak płyn, którego głównym zadaniem jest oczyszczanie spalin. Warto wiedzieć, że nie jest to dodatek do paliwa, które stosujemy w naszym samochodzie, a płyn, który miesza się właśnie ze spalinami.

W samochodzie znajdziecie specjalny zbiornik, który jest zabezpieczony niebieską zakrętką. To właśnie w nim znajduje się AdBlue. Zazwyczaj ten wlew możemy znaleźć obok wlewu paliwa, w bagażniku lub pod maską.

Co znajdziemy w składzie AdBlue?

Wielu kierowcom wydaje się, że płyn do oczyszczania spalin ma niebieski kolor. Nic dziwnego, zakrętka wlewu do AdBlue również jest niebieska. Nie dajcie się jednak zmylić - płyn AdBlue jest bezbarwny i co najważniejsze, nie jest w żaden sposób toksyczny dla środowiska.

W składzie produktu oczyszczającego spaliny znajdziemy:

mocznik (zawartość 32,5%)

wodę demineralizowaną (67,5%).

Wśród kierowców występuje również stereotyp, że AdBlue wykonany jest ze świńskiego moczu. Obalamy od razu te plotki. Świński mocz jest bardzo zanieczyszczoną substancją i na pewno nie działałb oczyszczająco na spaliny. Tej substancji nie można również stosować komercyjnie.

AdBlue - jak działa ten płyn i w jakich samochodach występuje?

To ważne, by wiedzieć, jak pracuje AdBlue w całym układzie wydechowym samochodu. Regularnie, niewielka ilość płynu jest wtryskiwana do spalin w układzie wydechowym. Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury oraz zawartego w składzie mocznika, szkodliwe tlenki azotu zmieniają się w amoniak oraz dwutlenek węgla.

Zdjęcie Przeciętne zużycie AdBlue wynosi około 1.5 litra na 1000 km. / INTERIA.PL

Wtedy, spaliny trafiają do układu SCR, czyli układu redukcji katalitycznej, w którym tlenek azotu zamienia się w azot oraz wodę. To nieszkodliwe substancje dla samochodu. Taką technologię stosuje się także w autobusach, samochodach dostawczych, jak i ciężarowych.

W jakich samochodach dostępny jest wlew płynu AdBlue? Warto wiedzieć, że większość aut, które spełniają normę Euro-6 już jest wyposażonych w specjalny zbiornik na płyn. Nowe samochody z jednostką diesla pod maską również korzystają z technologii AdBlue.

Wśród marek, które tworzą pojazdy z AdBlue, można wymienić m.in.:

Volkswagen

Skoda

Citroen

Renault

Jaguar

BMW

Mercedes

Seat.

Ciekawostką jest fakt, że producenci nowszych samochodów sugerują także w nazwie silnika, czy należy używać tego płynu do poprawy eksploatacji samochodu i zmniejszenia emitowanych spalin do środowiska. Takim przykładem mogą być np. silniki BlueHDI oraz SCR.

Gdzie można kupić i ile kosztuje AdBlue?

Wielu kierowców nie wie, gdzie można kupić płyn oczyszczający spaliny AdBlue. Na licznych stacjach benzynowych można go zatankować jak paliwo. Produkt można również kupić w 1,4, 5 i 10-litrowych pojemnikach lub kanistrach.

AdBlue jest ogólnie dostępny w hipermarketach, na stacjach benzynowych oraz w sklepach z częściami samochodowymi. Wielu kierowców decyduje się także na zakup płynu w internecie. Jeśli obawiacie się, że AdBlue się wyleje w transporcie, to spokojnie, mniejsze butelki mają dodatkowo specjalnie zaprojektowane wlewy, które zabezpieczą przesyłkę przed niechcianym rozlaniem płynu oczyszczającego.

Niestety w sklepach, ceny produktu znacznie się od siebie różnią, a nie powinno tak być. Dlaczego? Płyny AdBlue dostępne na polskim rynku mają dokładnie taki sam skład, więc zazwyczaj płacimy dodatkowo tylko za markę producenta lub ładne i bardziej ergonomiczne opakowanie. Jeśli chcemy uzupełnić płyn oczyszczający spaliny AdBlue najtaniej, to najlepiej zrobić to na stacji benzynowej z dystrybutora. Średni koszt na stacjach paliw to 2 zł. To także najlepsze rozwiązanie dla osób, które boją się, że płyn rozleje się np. w bagażniku przy gwałtownym hamowaniu, czy manewrowaniu na zakrętach. Dodatkowo, przy napełnianiu zbiornika AdBlue, pistolet samoczynnie zatrzyma przepływ płynu, gdy zalejemy zbiornik do pełna. Na stacjach benzynowych również dostępne są pojemniki z płynem, jednak będziemy musieli za nie zapłacić o wiele, wiele więcej.

Przykładowe ceny na popularnych stacjach to: 16 zł za AdBlue o pojemności 1,5 litra, 25 zł za 3,5 litra płynu oraz 50 zł za 20 litrów. Ceny już gotowych pojemników z AdBlue wahają się od 2 do nawet 10-12 zł za litr. Oczywiście, najwięcej zapłacimy w autoryzowanym serwisie.

AdBlue - jakiego możemy się spodziewać zużycia w naszym samochodzie?

Przeciętne zużycie AdBlue wynosi około 1.5 litra na 1000 km. W zależności od średniego zużycia, jak i pojemności zbiornika, płyn należy wymieniać mniej więcej co 10-20 tysięcy przejechanych kilometrów. Płyn możemy uzupełniać samodzielnie bez obawy o to, że substancja może nam zaszkodzić. Tak jak wspominaliśmy, płyn do oczyszczania spalin jest w pełni bezpieczny i nietoksyczny.

***