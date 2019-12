Używany Peugeot 508 - świetny pomysł na auto rodzinne

Solidne nadwozie, świetne diesle i przystępne ceny części sprawiają, że używany Peugeot 508 jest jedną z ciekawszych propozycji w klasie.

PEUGEOT 508

lata produkcji: 2010-2018

ceny od: 23 000 zł

Peugeot 508 ma już ponad 8 lat, a ceny najstarszych używanych egzemplarzy spadły poniżej 30 tys. zł.

Samochód konkuruje z takimi modelami jak Ford Mondeo Mk4, Mazda 6, Opel Insignia czy VW Passat.

Na ich tle absolutnie nie ma się czego wstydzić. Jest skutecznie zabezpieczony przed korozją, starannie wykonany, mało awaryjny i dobrze zaopatrzony w części zamienne.

Sedan albo kombi

Bazową i jednocześnie najtańszą propozycją jest sedan. Kombi trafiły na rynek z niewielkim opóźnieniem i są odrobinę droższe. Większość jest wyposażona w panoramiczny, szklany dach, który przyjemnie rozświetla wnętrze.

Zdjęcie Klasyczna i bardzo starannie wykonana deska rozdzielcza. Podczas jazdy nic nie skrzypi, a materiały są odporne na zużycie. Jedynie obszycie kierownicy za szybko się wyciera. / Motor

Zdjęcie Od lewej: obrotomierz, wskaźnik temperatury oleju, poziom paliwa, wskaźnik temperatury płynu i prędkościomierz. / Motor

W 2012 roku zadebiutowała uterenowiona odmiana RXH (był też zwykły HYbrid4), ale to sztuka dla sztuki.

Zdjęcie Wysuwane uchwyty na napoje są małe, delikatne i łatwo je uszkodzić. Na dodatek puszki zasłaniają ekran nawigacji. (kliknij, żeby powiększyć) / Motor

Początkowo oferowano ją z napędem na cztery koła i hybrydowym zespołem napędowym (tylne koła napędzała sekcja elektryczna). Z uwagi na niewielkie zainteresowanie producent rozszerzył ofertę o tańszy wariant wysokoprężny z napędem na przód, który ostatecznie stał się jedyną opcją

W 2014 roku samochód przeszedł niewielki lifting. Zmienił się głównie przód. Wnętrze pozostawiono w pierwotnej formie.

Cztery poziomy wyposażenia 508 to podstawowy Access, optymalny Active, luksusowy Allure i sportowy GT. Ten ostatni wyróżnia się zaawansowanym, wielowahaczowym zawieszeniem przednim (tańsze 508 mają z przodu układ McPherson).

Zdjęcie [1] Przycisk uruchamiania silnika jest po lewej stronie kokpitu. [2] Do sterowania multimediami służą pokrętło i przyciski. / Motor

Wszystkie 508 są wyposażone w klimatyzację. Najtańsza specyfikacja nie ma kolorowego ekranu na konsoli środkowej - w jego miejscu są wąski wyświetlacz radia i komputera pokładowego oraz płytki schowek.

Samochód był produkowany z dwiema wersjami skrzyni manualnej (5- i 6-biegowa), 6-biegową skrzynią zautomatyzowaną (odradzamy ją) i z 6-biegowym automatem (jest godny uwagi).

Zdjęcie Polecamy praktyczne kombi. Bagażnik ma regularne kształty i pojemność 560-1598 l. Klapa może być unoszona elektrycznie. / Motor

Najlepsze są diesle

Najlepsze, bo... oszczędne, trwałe i tańsze w naprawach niż odmiany benzynowe. Gamę otwiera 1.6 HDi (112-120 KM). To udoskonalona 8-zaworowa wersja tego znanego silnika, ale mimo wszystko zbyt słaba do 508. Optymalnym wyborem jest silnik dwulitrowy (140, 150, 163, 180 KM). Co ciekawe - to właśnie na jego bazie powstała hybryda RXH (163+37 KM). Propozycja flagową jest silnik 2.2 HDi 204 KM, który na rynku wtórnym odgrywa drugoplanową rolę.

Zdjęcie Turbodoładowane silniki benzynowe (na zdjęciu) mają bezpośredni wtrysk paliwa i nie grzeszą trwałością. / Motor

Paletę silników benzynowych skonstruowano w oparciu o 4-cylindrową jednostkę 1.6. W wersji wolnossącej ma 120 KM, a w doładowanej - 156 lub 165 KM i bezpośredni wtrysk. Żadna nie jest godna szczególnego polecenia ze względu na awaryjny, łańcuchowy układ rozrządu. Mocniejsza ma także problemy ze zbierającym się nagarem w układzie dolotowym, który z czasem obniża kulturę pracy i utrudnia rozruch. Nie polecamy LPG.

Dane techniczne, osiągi: Peugeot 508 (2010-2018) 1.6 VTI

1.6 T

1.6 HDi

2.0 HDi

Silnik benzynowy benzynowy, turbo turbodiesel turbodiesel Pojemność skokowa 1598 cm3 1598 cm3 1560 cm3 1997 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/16 R4/16 R4/8 R4/16 Moc maksymalna 120 KM 156 KM 112 KM 140 KM Maksymalny moment obrotowy 160 Nm 240 Nm 240 Nm 320 Nm Osiągi (dane producenta)

Prędkość maksymalna 203 km/h 222 km/h 190 km/h 210 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 11,5 s 8,6 s 11,3 s 9,8 s Średnie zużycie paliwa 6,2 l/100 km 6,4 l/100 km 4,7 l/100 km 5,1 l/100 km

PEUGEOT 508 (2010-2018): WERSJE NADWOZIOWE

Zdjęcie SEDAN: jest najtańszy, ale ze względu na ograniczoną funkcjonalność nie cieszy się zbyt dużym wzięciem. / Motor

Zdjęcie KOMBI: najbardziej popularna i jednocześnie najbardziej poszukiwana odmiana. / Motor

Zdjęcie RXH: do wyboru hybrydowy diesel 4x4 lub zwykły diesel 4x2. Ceny od 40 tys. zł. / Motor

PEUGEOT 508 (2010-2018): HISTORIA MODELU

2010: prezentacja modelu w wersji sedan

2011: do gamy dołącza kombi

2012: podwyższone i uterenowione kombi RXH

2014: modernizacja modelu

Zdjęcie Cechą charakterystyczną po liftingu jest nowy przód podkreślony paskami LED. / Motor

2018: druga generacja modelu. Samochód jest pozycjonowany nieco wyżej od opisywanego poprzednika. Zupełną nowością jest nadwozie liftback. Kombi pojawi się z opóźnieniem, a sedan jak na razie nie jest przewidywany.

PEUGEOT 508 (2010-2018): TYPOWE USTERKI I PROBLEMY

Awarie rozrządu w silnikach benzynowych. W wersjach wolnossących psuje się napinacz łańcucha. W doładowanych - dodatkowo na zaworach zbiera się nagar, co z czasem utrudnia rozruch na zimno.

W wersjach wolnossących psuje się napinacz łańcucha. W doładowanych - dodatkowo na zaworach zbiera się nagar, co z czasem utrudnia rozruch na zimno. Nietrwałe przekładnie kierownicze. Chodzi zwłaszcza o te z początku produkcji.





Zdjęcie Przed zakupem warto sprawdzić zamki i system hands free (jeśli jest). / Motor

PEUGEOT 508 (2010-2018): PODSUMOWANIE

Opisywana, pierwsza generacja "508" to bardzo udany samochód. Rosnące zainteresowanie na rynku wtórnym wyhamowało nieco spadek cen egzemplarzy z początkowego okresu produkcji. Polecamy dwulitrowe diesle z ręczną skrzynią biegów. Kombi wyposażone w szklany dach będzie bardzo miłym towarzyszem dalekich podróży.

OCENA 5/5

Oceny: 1 - niepolecany; 2 - warunkowo godny zainteresowania; 3 - godny zainteresowania; 4 - polecany; 5 - szczególnie polecany

Tekst: Jacek Ambrozik, zdjęcia: archiwum