Spis treści: 01 Używana Kia Cee’d II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

02 Kia Cee’d II - silniki benzynowe

03 Kia Cee’d II - silniki Diesla

04 Używana Kia Cee’d II - typowe usterki

05 Używana Kia Cee’d II - ceny aut używanych

06 Używana Kia Cee’d II - plusy

07 Używana Kia Cee’d II - minusy

08 Nasza opinia

Kia Cee’d II generacji ma oznaczenie JD, występowała jako 5-drzwiowy i 3-drzwiowy hatchback (nazywał się Pro_cee’d i miał wyraźnie usportowioną stylistykę), a także w odmianie kombi z dopiskiem SW. Kia kusiła klientów długą gwarancją (7 lat lub 150 tys. km, co oznacza, że niektóre egzemplarze mogą być nią jeszcze objęte). Dostępna była także odmiana wyposażenia GT o usportowionym charakterze. W 2015 auto przeszło face lifting, który objął wygląd nadwozia i kabiny, odświeżono wówczas także gamę silników (nowa jednostka 1.0 turbo w miejsce 1.4).

Wyposażenie mogło obejmować takie elementy jak 7-calowy ekran dotykowy, system detekcji obiektów w martwym polu czy odczytywania znaków drogowych. W kwestii wrażeń z jazdy Kia Cee’d II nie odkrywała nowych lądów, niektórzy narzekali na nieco zbyt twarde resorowanie i zbyt lekko działający układ kierowniczy. Kabinę wykonano z tworzyw sztucznych, które dobrze zniosły próbę czasu. Wnętrze okazuje się wystarczająco przestronne, tak jak bagażnik, który w wersji 5-drzwiowej ma solidne 380 l pojemności.

Zdjęcie Kabina urządzona jest klasycznie, ekran multimediów może mieć 7 cali / materiały prasowe

Używana Kia Cee’d II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. - 4310/1780/1470 mm (4505/1780/1480 mm - kombi)

4310/1780/1470 mm (4505/1780/1480 mm - kombi) Rozstaw osi - 2650 mm

2650 mm Pojemność bagażnika - 380/1318 l (528/1642 l - kombi)

Kia Cee’d II - silniki benzynowe

Dostępne były zarówno odmiany z wolnossącymi silnikami 1.4 i 1.6 (ten drugi z bezpośrednim wtryskiem paliwa, a więc instalacja LPG nie jest tu dobrym pomysłem) jak i turbodoładowanymi (1.6, po face liftingu także 1.0). Kia Cee’d II 1.4 z 99-konną jednostką "lubi się" z LPG, ale zużywa mniej więcej tyle samo paliwa, co większa 1.6 (135 KM), która zapewnia zdecydowanie lepszą dynamikę. W mocniejszej wersji Cee’d miał albo 6-biegową skrzynię mechaniczną albo dwusprzęgłową przekładnię DCT.

Zdjęcie 380-litrowy bagażnik hatchbacka ma wystarczającą pojemność i prawie równą podłogę po złożeniu kanapy / materiały prasowe

Ta druga to konstrukcja ze sprzęgłami suchymi (w przeciwieństwie np. do DSG z VW), wymiana oleju jest w niej konieczna, ale rzadziej (co około 120 tys. km). Jednostki 1.4 i 1.6, gdy się je zaniedba, mogą "odwdzięczyć się" zatarciem. Z mniej poważnych awarii dochodzi do usterek cewek zapłonowych czy silniczka krokowego. Generalnie jednak to silniki godne zaufania. Wariant turbodoładowany 1.6 (204 KM) podobnie, w nim, z uwagi na pracę turbosprężarki, warto kontrolować poziom oleju i wymieniać go co 15 tys. km.

Po face liftingu w 2015 roku odmianę 1.4 zastąpił 3-cylindrowy silnik 1.0 o mocy 100/120 KM. On także nie sprawia problemów, choć czasem zawodzi chłodnica czy wtryskiwacze. Z uwagi na turbosprężarkę w nim także dobrze częściej niż w silnikach wolnossących sprawdzać poziom oleju i w razie konieczności uzupełniać go.

Zdjęcie LED-owe oświetlenie (do jazdy dziennej) należy do awaryjnych / materiały prasowe

Kia Cee’d II - silniki Diesla

Tylko przez rok (2012-2013) Kia Cee’d II była oferowana z jednostką 1.4 CRDi o mocy 90 KM (z opcjonalną, 6-biegową skrzynią mechaniczną). To dobry silnik, ale brakuje mu osiągów, a użytkowany w mieście potrafi mieć problemy z zapychającym się filtrem DPF. Szukając diesla lepiej więc spojrzeć w kierunku bardziej dynamicznego silnika 1.6 CRDi o mocy 110 (2013-2017), 128 (2012-2015) lub 136 KM (od 2015 r.). W topowej odmianie dostępna była 7-biegowa przekładnia DCT, w środkowej 6-biegowym "automat". Tak jak wszystkie wersje napędowe, 1.6 CRDi ma rozrząd napędzany łańcuchem, niestety bywa, że do dochodzi do jego rozciągnięcia, ale tylko w przypadku niedbałej eksploatacji, pamiętać więc trzeba o regularnych wymianach oleju co kilkanaście tysięcy kilometrów.

Zdjęcie Wersja Pro_Cee’d, czyli 3-drzwiowy hatchback – praktyczność ustępuje tu stylizacji / materiały prasowe

Używana Kia Cee’d II - typowe usterki

rdzewiejąca podłoga i elementy zawieszenia

wycieki w mechanicznych skrzyniach biegów

awarie oświetlenia LED

zapchany filtr w zbiorniku paliwa

niedziałający system start/stop

rozładowujący się akumulator

Używana Kia Cee’d II - ceny aut używanych

Rynek pełen jest używanych Kii Cee’d II, których ceny startują od około 20 tysięcy za podstawowe warianty napędowe do około 60 tysięcy zł, jak wyceniane są wersje 204-konne lub 135-konne z niskim przebiegiem i dobrym wyposażeniem. Nie brakuje egzemplarzy z polskich salonów. Diesle stanowią prawie połowę rynku, uważać trzeba na auta poflotowe z dużymi przebiegami. Aut z instalacją LPG jest znikoma liczba.

Zdjęcie Wersję wyposażenia GT można poznać po charakterystycznych diodach do jazdy dziennej / materiały prasowe

Używana Kia Cee’d II - plusy

nieskomplikowana obsługa

stosunkowo przestronne wnętrze

niezła dynamika mocniejszych wersji

niskie zużycie paliwa

dobre wyposażenie

stosunkowo tani koszt napraw

część egzemplarzy wciąż z gwarancją producenta

Używana Kia Cee’d II - minusy

wnętrze, które ma tendencję do parowania

słaba efektywność świecenia reflektorów

słabe wyczucie układu kierowniczego

kiepska dynamika podstawowych wersji napędowych

Zdjęcie Cee’d II po face liftingu w 2015 roku miał zmienione klosze reflektorów z przodu i z tyłu / materiały prasowe

Nasza opinia

Kia Cee’d nigdy nie zdetronizowała mocnych, europejskich konkurentów, ale stanowiła na tyle dobrą ofertę, że była w stanie przekonać tych kierowców, którzy potrzebowali przestronnego kompakta o nieco odmiennej stylizacji i dość zwykłym charakterze. To auto tylko i aż solidne, nie wyróżnia się ani pozytywnie ani negatywnie pod żadnym względem.

Używana Kia Cee’d II – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.6 GDI 1.6 CRDi Silnik Benz., R4 Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1591 cm3 1582 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 135 KM przy 6300/min 136 KM przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 165 Nm przy 4850/min 280 Nm przy 1500-3000/min (300 Nm przy 1750-2500/min– ze skrzynią DCT) Masa własna/ładowność 1268/552 kg 1289-1418/502-631 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 9,8 s Prędkość maksymalna 185 km/h 196 km/h