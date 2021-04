Twoje auto to "stary grat". Ale dobrze, że o tym wiesz!

Liczba pojazdów jeżdżących po naszym kraju rośnie z roku na rok. Z 23,4 milionami zarejestrowanych aut osobowych, Polska ma duże szanse na to, by znaleźć się w pierwszej piątce krajów UE z największą liczbą samochodów.

Zdjęcie Stare auto to najczęściej jedyny sposób na własne cztery kółka / INTERIA.PL

Wstyd - samochody w Polsce starsze niż w Rosji!

Według danych GUS w 2019 roku po polskich drogach jeździło blisko 19 milionów osobówek mających ponad 10 lat. Czy sami Polacy postrzegają je jako stare? Według danych GUS liczba zarejestrowanych w Polsce osobówek między 2015 a 2019 rokiem wzrosła aż o 15 proc. I choć w związku z trwającą pandemią tempo przyrostu liczby nowych aut w Polsce się zmniejszyło (o 2 proc. w lutym 2021 w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2020), nadal pozostaje znacznie wyższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.



Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2021 roku przez GfK na zlecenie firmy "Beesafe", już ponad 8 na 10 Polaków w wieku od 25 do 55 lat jest posiadaczem przynajmniej jednego samochodu. Płeć nie ma tutaj większego znaczenia - zarówno kobiety, jak i mężczyźni równie często deklarują posiadanie takiego środka transportu.



Poza głównymi ośrodkami miejskimi nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu. W małych miejscowościach i na wsiach są posesje, na których parkuję tyle pojazdów, ilu domowników mieszka w danym domu - komentuje Rafał Mosionek CEO Beesafe, ubezpieczeniowego startupu technologicznego powiązanego z VIG i Compensa.



Właścicielami pojazdów nieco częściej są osoby w wieku 35-44 lata (84 proc. z nich zadeklarowało, że posiada auto) niż osoby z grupy 25-34 lata (78 proc.) oraz te należące do najstarszej badanej grupy, czyli 45-55 (79 proc.). Może wynikać to z faktu, że osoby w wieku 35 i więcej lat najczęściej mają pod opieką dzieci, a osobówka jest koniecznym wyborem pozwalającym na szybkie przemieszczanie się np. między miejscem pracy a szkołą lub przedszkolem, do którego uczęszczają pociechy, czy miejscami, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe - dodaje Rafał Mosionek.

Trzy czwarte respondentów w badaniu GfK dla Beesafe zadeklarowała, że ich samochód ma nie więcej niż 15 lat. Starszymi, mającymi od 16 do 20, a nawet więcej lat najczęściej jeżdżą osoby między 45. a 55. rokiem życia (zadeklarowało to 44 proc. respondentów z tej grupy wiekowej). Najmłodsza przebadana grupa (25-34 lata) w znacznej większości deklarowała posiadanie auta nie starszego niż 10 lat (aż 70 proc.).



Co ciekawe, pojazdami, które mają mniej niż 10 lat, częściej jeżdżą kobiety (57 proc.) niż mężczyźni (42 proc.). Aż 16 proc. badanych panów zadeklarowała za to, że ich cztery kołka mają więcej niż 20 lat. Czy fakt, że mężczyźni posiadają zazwyczaj auta starsze jest związany z tym, że są bardziej skorzy do ich naprawy niż wymiany? Jest to niewykluczone. Przypuszczalnie może to być też dowód pewnej przemiany społecznej - kiedyś to mężczyźni częściej nabywali i rejestrowali pojazdy, w tej chwili natomiast kobiety zajmują się tym coraz częściej. Faktem na pewno jest to, że panie jeżdżą autami nowszymi - zaledwie 6 proc. deklaruje, że ich pojazd ma powyżej 20 lat - wyjaśnia Mosionek.



Jak wskazują dane GUS, znaczna większość aut osobowych w Polsce ma powyżej 10 lat. Ale czy Polacy uważają, że jeżdżą starymi samochodami? Największa grupa respondentów (blisko 40 proc.) za stary jest skłonna uznać pojazd 14-letni lub starszy. W kwestii oceny wieku bardziej krytyczni okazują się mężczyźni - aż 35 proc. z nich za wiekowy uznało pojazd do 10 lat, a 4 proc. jako taki wskazało już 4-5-letni. Kobiety są w tej kwestii nieco bardziej "łaskawe" - blisko 65 proc. odpowiedziało, że auto "stare" ma powyżej 11 lat. Mężczyźni szybciej są w stanie stwierdzić, że samochód się "zestarzał". Możliwe, że jest to związane ze stereotypowo większym zainteresowaniem męskiej części społeczeństwa nowinkami motoryzacyjnymi i dopiero wchodzącymi modelami.



Postrzeganie wieku jest różne w zależności od tego, czy rozmawia się z posiadaczem auta czy niezmotoryzowanym. Właściciele pojazdów byli bardziej skłonni do uznania za stary samochodu, który jest 11-13-letni lub 14-15 letni i starszy - łącznie obu wskazań udzieliło 61 proc. z nich. Te same auta jako wiekowe określiło już tylko 45 proc. respondentów, którzy nie posiadają własnych czterech kółek.



