Te auta możesz brać w ciemno. Znamy najbardziej niezawodne marki
Toyota, Subaru i Lexus to zdaniem Consumer Reports marki oferujące klientom najbardziej niezawodne samochody. W najnowszym rankingu niezawodności producenci o azjatyckich korzeniach zdeklasowali konkurencję zajmując aż siedem z pierwszych dziesięciu pozycji .
W skrócie
- W rankingu Consumer Reports najbardziej niezawodnych marek samochodów z lat 2020-2026 pierwsze miejsca zajęły Toyota, Subaru i Lexus.
- Azjatyccy producenci samochodów znaleźli się na siedmiu z dziesięciu czołowych pozycji w zestawieniu.
- Najbardziej usterkowymi według raportu są marki Lincoln, Genesis oraz Chrysler.
Consumer Reports to jedna z najbardziej cenionych organizacji zabiegających o prawa konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Od lat zajmuje się ona również oceną szeroko pojętej jakości pojazdów oferowanych na amerykańskim rynku.
Jej najnowszy raport dotyczący niezawodności marek bazuje na danych zebranych w ostatnich 12 miesiącach od 380 tysięcy właścicieli i kierowców sprzedanych w USA samochodów z lat modelowych 2020-2026.
Consumer Reports 2026. Toyota najmniej usterkową marką
Na ogólny wynik składają się oceny cząstkowe przyznawane w aż dwudziestu kategoriach "obszarów problemowych". Te dotyczą zarówno błahostek, jak np. wykończenie wnętrza, aktualizacje czy stabilność działania systemów info-rozrywki, jak i po poważnych niedociągnięć potencjalnie narażających kierowców na awarię w trasie i wysokie koszty. Chodzi m.in. o problemy z silnikiem, skrzynią biegów czy baterią akumulatorów i elektrycznym silnikiem trakcyjnym.
Każda kategoria, w zależności od rangi, ma przypisaną własną punktację. Zależy ona np. od wysokości rachunków za usuwanie usterek, wpływu na podstawową funkcjonalność pojazdu czy bezpieczną jazdę. Dane punktowe łączone są następnie z ocenami wystawianymi przez testerów samego Consumer Reports. W efekcie powstaje ocena w skali od 1 do 100 - im wyższa, tym wyższa niezawodność danej marki lub modelu.
Toyota najmniej usterkową marką. Azja deklasuje konkurencję
W tegorocznym rankingu oceniano niezawodność 26 marek. Zdecydowanym zwycięzcą zestawienia została Toyota z wynikiem 66 punktów. Drugie miejsce przypadło Subaru (63 punkty), trzecie - Lexusowi (60 punktów).
Pierwsza dziesiątka najbardziej niezawodnych marek aut z roczników 2020-2026 prezentuje się następująco:
- Toyota - 66 punktów,
- Subaru - 63 punktów,
- Lexus - 60 punktów,
- Honda - 59 punktów,
- BMW - 58 punktów,
- Nissan - 57 punktów,
- Acura - 54 punktów,
- Buick - 51 punktów,
- Tesla - 50 punktów,
- KIA - 49 punktów.
Dla porównania. Z marki których pojazdy przysparzają dziś w USA najwięcej problemów uznano:
- Lincolna - 40 punktów,
- Genesis - 33 punktów,
- Chrysler - 31 punktów,
- GMC - 31 punktów,
- Jeep - 28 punktów,
- RAM - 26 punktów,
- Rivian - 24 punktów.
Warto dodać, że Consumer Reports nie bazuje jedynie na opiniach. Organizacja finansowana jest wyłącznie ze składek swoich członków i często skrupulatnie testuje wprowadzane na amerykański rynek pojazdy, które zawsze kupowane są z własnych środków.