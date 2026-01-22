W skrócie W rankingu Consumer Reports najbardziej niezawodnych marek samochodów z lat 2020-2026 pierwsze miejsca zajęły Toyota, Subaru i Lexus.

Azjatyccy producenci samochodów znaleźli się na siedmiu z dziesięciu czołowych pozycji w zestawieniu.

Najbardziej usterkowymi według raportu są marki Lincoln, Genesis oraz Chrysler.

Consumer Reports to jedna z najbardziej cenionych organizacji zabiegających o prawa konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Od lat zajmuje się ona również oceną szeroko pojętej jakości pojazdów oferowanych na amerykańskim rynku.

Jej najnowszy raport dotyczący niezawodności marek bazuje na danych zebranych w ostatnich 12 miesiącach od 380 tysięcy właścicieli i kierowców sprzedanych w USA samochodów z lat modelowych 2020-2026.

Consumer Reports 2026. Toyota najmniej usterkową marką

Na ogólny wynik składają się oceny cząstkowe przyznawane w aż dwudziestu kategoriach "obszarów problemowych". Te dotyczą zarówno błahostek, jak np. wykończenie wnętrza, aktualizacje czy stabilność działania systemów info-rozrywki, jak i po poważnych niedociągnięć potencjalnie narażających kierowców na awarię w trasie i wysokie koszty. Chodzi m.in. o problemy z silnikiem, skrzynią biegów czy baterią akumulatorów i elektrycznym silnikiem trakcyjnym.

Każda kategoria, w zależności od rangi, ma przypisaną własną punktację. Zależy ona np. od wysokości rachunków za usuwanie usterek, wpływu na podstawową funkcjonalność pojazdu czy bezpieczną jazdę. Dane punktowe łączone są następnie z ocenami wystawianymi przez testerów samego Consumer Reports. W efekcie powstaje ocena w skali od 1 do 100 - im wyższa, tym wyższa niezawodność danej marki lub modelu.

Toyota najmniej usterkową marką. Azja deklasuje konkurencję

W tegorocznym rankingu oceniano niezawodność 26 marek. Zdecydowanym zwycięzcą zestawienia została Toyota z wynikiem 66 punktów. Drugie miejsce przypadło Subaru (63 punkty), trzecie - Lexusowi (60 punktów).

Pierwsza dziesiątka najbardziej niezawodnych marek aut z roczników 2020-2026 prezentuje się następująco:

Toyota - 66 punktów, Subaru - 63 punktów, Lexus - 60 punktów, Honda - 59 punktów, BMW - 58 punktów, Nissan - 57 punktów, Acura - 54 punktów, Buick - 51 punktów, Tesla - 50 punktów, KIA - 49 punktów.

Dla porównania. Z marki których pojazdy przysparzają dziś w USA najwięcej problemów uznano:

Lincolna - 40 punktów,

Genesis - 33 punktów,

Chrysler - 31 punktów,

GMC - 31 punktów,

Jeep - 28 punktów,

RAM - 26 punktów,

Rivian - 24 punktów.

Warto dodać, że Consumer Reports nie bazuje jedynie na opiniach. Organizacja finansowana jest wyłącznie ze składek swoich członków i często skrupulatnie testuje wprowadzane na amerykański rynek pojazdy, które zawsze kupowane są z własnych środków.

