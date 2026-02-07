W skrócie Niemiecki ADAC porównał koszty serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi w Hamburgu, Kolonii i Monachium oraz ich okolicach.

Oszczędność na serwisie, szczególnie poza dużymi miastami, może wynieść nawet ponad 40 procent.

Warto pamiętać, że koszty serwisowania samochodów zależą nie tylko od typu napędu, ale również od lokalizacji autoryzowanego serwisu.

Niemiecki automobilklub zapytał o koszty standardowego serwisu samochodów spalinowych i elektrycznych 120 autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w trzech dużych niemieckich miastach - Hamburgu, Kolonii i Monachium - oraz w ich "bliskiej okolicy". Co do zasady auta elektryczne okazały się być średnio o 30 proc. tańsze w serwisowaniu, ale eksperci z ADAC zwrócili też uwagę na inną zależność. Oddalając się od miasta w promieniu nie większym niż 60 km, na przeglądzie w ASO zaoszczędzić można nawet ponad 40 procent.

Przegląd w ASO? Lepiej sięgnij po telefon. Można sporo zaoszczędzić

W tym przypadku sprawdzano koszty serwisowania pięciu marek: BMW, Dacii, Hyundaia, Mercedesa i Volkswagena. Celem badania było sprawdzenie, czy samochody elektryczne rzeczywiście oferują niższe koszty bieżącego serwisowania od aut spalinowych. Istotnie - co do zasady - były one nawet o 1/3 niższe, chociaż np. w przypadku elektrycznej Dacii Spring, koszt serwisu był nawet o 43 proc. wyższy niż w przypadku spalinowego Sandero.

Uwagę ekspertów z ADAC zwróciła jednak inna zależność. Wraz z oddalaniem się od dużego miasta, z reguły zauważalnie spada też koszt serwisowania pojazdu. W zjawisku nie ma być może nic odkrywczego, bo np. koszty utrzymania lokali i wynagrodzeń w dużych miastach są przecież zauważalnie wyższe niż "na prowincji".

Trzeba jednak zauważyć, że nie chodzi wcale o ceny w niezależnych warsztatach, ale autoryzowanych stacjach obsługi, z których - w ramach przeglądu - każda wykonuje przecież identyczne, jasno zdefiniowane przez producenta, usługi.

Godzinka jazdy i 600 zł w kieszeni. Ile można zaoszczędzić poza miastem?

Po przeanalizowaniu 94 kosztorysów dotyczących kosztów serwisowania popularnych modeli spalinowych i elektrycznych (tyle odpowiedzi uzyskano na 120 zapytań) okazało się, że tylko w przypadku Mercedesa odnotowano jednolity poziom cen we wszystkich lokalizacjach.

- Próba bardzo wyraźnie pokazuje, że kto chce zaoszczędzić na serwisie, powinien poprosić o ofertę również warsztaty w okolicy - kwitują autorzy zestawienia

Oczywiście wycieczka poza miasto nie zawsze okazuje się opłacalna. Przykładowo - przegląd spalinowego BMW M440i w Hamburgu był średnio o 10 procent droższy niż w serwisach spoza miasta (1054 zamiast 955 euro). Różnica nie wydaje się więc imponująca, ale z drugiej strony - 51 euro to ponad 215 zł. 120-kilometrowa podróż kosztować będzie mniej, ale trudno wycenić czas poświęcony na taką przejażdżkę.

Z drugiej strony, w przypadku elektrycznego BMW i4 różnice w kosztach serwisowania samochodu w dużym mieście i okolicznych (do 60 km) ASO sięgnęły aż 41 proc. Tutaj wycieczka poza aglomerację skutkowała obniżeniem ceny przeglądu z 527 euro (2227 zł) do 373 (1580 zł).

Niemcy odkrywają turystykę serwisową. W Polsce może być podobnie

Przedstawiciele ADAC nie mają wątpliwości, że wybierając się na przegląd warto sięgnąć po telefon i poprosić o wyceny w kilku lokalizacjach. Oszczędność na poziomie ponad 40 proc. z nawiązką rekompensuje koszty związane z pokonaniem samochodem 120 km - nie tylko w przypadku auta elektrycznego.

Śmiało zakładać można, że podobne różnice uzyskać można również w polskich serwisach. Pamiętajmy, że każdy z nich to w istocie niezależna firma, a część z nich funkcjonuje w ramach dużych sieci dealerskich. Oznacza to, że poszczególne punkty serwisowe mogą np. pozyskiwać części eksploatacyjne na różnych zasadach, co z pewnością będzie przekładać się na kwoty widniejące na fakturach.

Paradoksalnie, działa to również w drugą stronę. O ile koszty roboczogodzin w ASO są z reguły bardzo wysokie, o tyle same części zamienne często bywają tańsze niż w sklepach motoryzacyjnych. Zanim więc odstawimy nasz samochód na naprawę do niezależnego mechanika, warto zawczasu zapytać o cenę oryginalnych części właśnie w autoryzowanym serwisie. Szansa na oryginalną część zamienną w zaskakująco rozsądnej cenie jest często większa, niż nam się to wydaje.

