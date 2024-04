What Car? od lat przeprowadza analizę danych otrzymywanych od swoich czytelników. W ostatniej edycji badania What Car? Reliability Survey udział wzięło prawie 22 tys. czytelników, którzy wypowiedzieli się na temat 178 modeli samochodów 32 marek, którymi jeżdżą na co dzień. O opinie poproszono posiadaczy samochodów nie starszych niż 5 lat, a badano ostatnie 24 miesiące. Każdą wskazaną usterkę badano pod kątem przyczyny jej zaistnienia oraz kosztu naprawy i czasu jej trwania. Na tej podstawie przygotowano oceny, pozwalające na stworzenie obszernego rankingu.

Najbardziej niezawodne SUV-y w 2024 r.

1. Toyota RAV4 Hybrid. Niezawodność: 98,7 proc.

W 2 proc. egzemplarzy zgłaszano problemy z akumulatorem, 1 proc. właścicieli skarżył się na problemy z elektroniką, tyle samo miało problemy z systemem multimedialnym. Zwykle usterkę usuwano w ciągu tygodnia, w większości przypadków na gwarancji. Jeśli odpłatnie - rozwiązanie problemu kosztowało mniej niż 200 funtów.

2. Lexus RX. Niezawodność 98,6 proc.

Z wynikiem o dziesiątą część procenta gorszym niż RAV4, Lexus uplasował się na drugim miejscu, a jedyne problemy, jakie zgłaszali klienci dotyczyły elektryki i układu paliwowego. Żadna usterka nie unieruchomiła pojazdu, wszystkie usuwano na gwarancji, a trwało to do 7 dni

3. Volvo XC60. Niezawodność: 97,9 proc.

Najwyżej oceniono wersje benzynowe i hybrydowe, najczęściej szwankowały elementy związane z napędem, zgłaszano również problemy za akumulatorem i karoserią. Były to jednak drobiazgi, z których 2/3 usuwano w ciągu dnia.

4. Honda CR-V. Niezawodność: 97,5 proc.

Najczęściej zgłaszane usterki dotyczyły drobiazgów związanych z elektryką. Wszystkie samochody z usterkami były zdolne do jazdy, usterki były usuwane bezkosztowo w czasie poniżej tygodnia.

5. Mitsubishi Outlander PHEV. Niezawodność: 97,2 proc.

Japoński SUV, mimo wiekowej konstrukcji może się pochwalić rewelacyjną trwałością. Większość usterek była usuwana w ciągu jednego dnia, zwykle kosztowało to poniżej 200 funtów.

6 Volvo XC60 z silnikiem Diesla. Niezawodność: 96,2 proc.

W przypadku wersji wysokoprężnych, klienci zgłaszali problemy z elektryką, systemem multimedialnym, hamulcami i wydechem. Rachunki za naprawę wersji z silnikami Diesla sięgały 500 funtów.

7. Alfa Romeo Stelvio. Niezawodność: 95,8 proc.

What Car? wskazuje, że najczęstszym problemem zgłaszanym przez właścicieli Stelvio były usterki układów elektrycznych, zdarzały się też zgłoszenia dot. hamulców i układu wydechowego. 3/4 usterek usuwano w ciągu dnia, ale reszta aut spędzała w serwisie przeszło tydzień. W przypadku połowy zgłoszeń usterki usuwano na gwarancji, pozostałe kosztowały do 200 funtów.

8. Audi Q5. Niezawodność: 95,6 proc.

Egzemplarze z silnikami benzynowymi są bardziej niezawodne niż z dieslami. Wszystkie zgłoszone przypadki napraw aut benzynowych dotyczyły problemów rozwiązywanych w ramach gwarancji. W przypadku diesli - 3/4. Najczęściej zgłaszano usterki elektryki oraz problemy ze skrzynią biegów.

9. BMW X5. Niezawodność: 95,0 proc.

Najczęściej zgłaszano drobne problemy z karoserią, zwykle rozwiązywano je w ciągu jednego dnia. Klienci sygnalizowali też problemy z elektroniką, silnikiem i hamulcami. W 85 proc. przypadków usterki nie uniemożliwiały jazdy. Wszystkie zostały usunięte w ramach gwarancji.

10. Mazda CX-5. Niezawodność 94,6 proc.

W przypadku tego modelu częściej problemy zgłaszali właściciele aut z silnikami Diesla. Szybciej natomiast usuwano usterki w egzemplarzach benzynowych. Problemy dotyczyły karoserii, hamulców, elektryki, wydechów a także elementów wnętrza. Aż w 40 proc. przypadków konieczne było wezwanie lawety. Zwykle usterki usuwano na gwarancji, w pozostałych przypadkach koszt naprawy nie przekroczył 200 funtów.





Na kolejnych miejscach w kategorii niezawodnych, dużych SUV-ów uplasowały się:





Mazda CX-5 diesel 94.6%

Mercedes GLC 94.1%

Porsche Macan 94.1%

BMW X3 diesel 93.9%

Ford Kuga 93.8%

Jaguar F-Pace 93.2%

Mazda CX-5 benzyna 92.9%

BMW X3 benzyna 91.6%

Citroën C5 Aircross 88.4%

Ford Kuga benzyna/hybryda 88.2%

Land Rover Defender 87.8%

Audi Q5 diesel 87.1%

Range Rover Velar 87.0%

MG HS 86.9%