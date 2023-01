Minus 200 tysięcy kilometrów. Auta, w których liczniki kręcone są na potęgę

Paweł Rygas Samochody używane

​Polska pozostaje krajem samochodów używanych. Tylko w ubiegłym roku, mimo trudności w dostępie do nowych aut w całej Europie, wysokiego kursu euro i niepewności związanych z wojną w Ukrainie, trafiło do nas ponad 722 tys. używanych aut z zagranicy. Nie jest tajemnicą, że wiele z nich nie może pochwalić się najlepszym stanem technicznym ani łatwą do zweryfikowania historią. Nie bez powodu przez lata utarło się powiedzenie, że odległość dzieląca Berlin i Warszawę to "minus dwieście tysięcy kilometrów".

Zdjęcie Aż 17 z 20 modeli samochodów z najczęściej cofanymi licznikami w 2022 roku to pojazdy marek niemieckich / materiały prasowe