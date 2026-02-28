Spis treści: Używane Audi i Mercedesy - podobna forma oszustwa Jak rozpoznać nieprawdziwą ofertę samochodu? Jak nie dać się oszukać przy zakupie używanego auta?

"Na łudząco wiarygodnych stronach internetowych i w sfałszowanych katalogach ofertowe są obecnie oferowane używane modele Volkswagena w szczególnie korzystnych cenach. Celem jest nakłonienie potencjalnych klientów do wpłacenia zaliczki lub opłacenia nieistniejących samochodów" - ostrzega Volkswagen w oficjalnym komunikacie na rynku niemieckim. Producent wezwał osoby, które mogły paść ofiarą oszustwa, do natychmiastowego kontaktu z policją.

Używane Audi i Mercedesy - podobna forma oszustwa

Problem nie ogranicza się do Volkswagena. Audi już w maju 2025 roku zgłosiło niemal identyczny proceder - oszukane katalogi i strony internetowe służyły do sprzedaży nieistniejących samochodów. W przypadku Audi kilku klientów zostało faktycznie poszkodowanych, firma złożyła zawiadomienie do prokuratury i publicznie przeprosiła osoby dotknięte oszustwem.

Z kolei Mercedes od kwietnia 2025 roku ostrzega przed fałszywymi e-mailami, umowami kupna i rzekomymi ofertami specjalnymi, w których przestępcy wykorzystują prawdziwe nazwiska pracowników i nazwy lokalizacji dealerów, żeby uwiarygodnić przekaz. "Sprawcy podają się za autoryzowanych przedstawicieli firmy" - poinformował producent z ze Stuttgartu i również złożył zawiadomienie na policję.

Równolegle ADAC, największy niemiecki klub motoryzacyjny, odnotowuje wzrost prób wyłudzenia danych osobowych swoich członków. Tu schemat jest nieco inny - zamiast fałszywych ofert samochodów przestępcy rozsyłają zaproszenia do rzekomych ankiet i akcji specjalnych, których celem jest przejęcie danych logowania lub zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Pojawiły się nawet fałszywe oferty pracy i telefony w imieniu klubu.

Jak rozpoznać nieprawdziwą ofertę samochodu?

Oszustwa łączy kilka wspólnych elementów. Cena jest wyraźnie niższa niż rynkowa - na tyle, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale nie na tyle, żeby od razu wzbudzić podejrzenia. Strony internetowe wykorzystują profesjonalne szablony, logotypy producentów i język marketingowy żywcem skopiowany z oficjalnych materiałów. Adresy e-mail i numery telefonów na pierwszy rzut oka wyglądają autentycznie, ale przy dokładniejszym sprawdzeniu różnią się detalami - błędami w domenie, innym numerem kierunkowym czy drobną zmianą w nazwie firmy.

Kontakt z "dealerem" odbywa się wyłącznie zdalnie - mailowo lub telefonicznie. Sprzedawca tłumaczy, dlaczego nie można obejrzeć auta osobiście przed wpłatą. Prosi o przelew zaliczki lub pełnej kwoty na konto, które nie jest powiązane z żadnym oficjalnym dealerem. Po otrzymaniu pieniędzy kontakt się urywa.

Jak nie dać się oszukać przy zakupie używanego auta?

Volkswagen, Audi i Mercedes zalecają tę samą procedurę: nigdy nie wpłacać pieniędzy bez osobistego obejrzenia samochodu i weryfikacji sprzedawcy. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z producentem lub autoryzowanym dealerem, żeby potwierdzić, czy dana oferta jest prawdziwa. Podejrzane strony, katalogi i wiadomości e-mail powinny być niezwłocznie zgłaszane policji.

