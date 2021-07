Volkswagen Caddy. Bezpieczny i wygodny jak auto osobowe

Nowe samochody Nowy Volkswagen Caddy teraz także w wersji Cargo

Po raz pierwszy Caddy został zbudowany na bazie modułowej płyty podłogowej MQB, tej samej, którą zastosowano m.in. Golfie VIII. To prawdziwa rewolucja. Dzięki temu samochód nie tylko lepiej się prowadzi od poprzednika, ale może być również wyposażony w szereg nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy, niczym nie różniąc się pod tym względem od klasycznych samochodów osobowych.

Stylistycznie Caddy nawiązuje do poprzedniej generacji, ale nie brak w nim nowości. Np. na liście wyposażenia opcjonalnego pojawiło się elektryczne domykanie przesuwnych drzwi i klapy bagażnika, a także potężny panoramiczny dach. Ma on 1,4 m kw. powierzchni (1386 mm długości x 1028 mm szerokości) i znajduje się nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń.



Dach o grubości około 5 mm wykonano z kompozycji składającej się z warstw laminowanego szkła bezpiecznego LSG (ang. laminated safety glass) z membraną pomiędzy szybami. Pod względem budowy i wykorzystanej technologii, można więc go śmiało porównać z budową szyby przedniej.

Między szkłem znajdują się warstwy odpowiadające za odbijanie światła słonecznego. W efekcie wnętrze samochodu mniej się nagrzewa w upalne dni, a także zatrzymuje więcej ciepła wewnątrz pojazdu przy niskich temperaturach. A to z kolei wpływa nie tylko na komfort, ale i energochłonność.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Life / INTERIA.PL

We wnętrzu pojazdu znajdziemy kolejne nowe elementy - panel dotykowy do obsługi świateł usytuowany po lewej stronie kierownicy i dwa gniazda USB C (gniazdo zapalniczki jest już tylko opcją).



Zmiana biegów w samochodach wyposażonych w przekładnię DSG odbywa się elektronicznie, to tzw. "shift by wire", dzięki czemu na konsoli środkowej nie ma dużego lewarka, ale niewielki przełącznik. Po raz pierwszy w wyposażeniu opcjonalnym Caddy'ego znalazły się również: bezkluczykowy system dostępu do auta i cyfrowy kokpit.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Life / INTERIA.PL

System infotainment z ekranem o przekątnej 6,5 cala, podobnie jak wielofunkcyjna kierownica to wyposażenie standardowe. Od wersji "Life" wyposażenie obejmuje również 16-calowe alufelgi, ręczną klimatyzację (podobnie jak w wersjach "Kombi i "Caddy"), system infotainment z 8,25-calowym ekranem, składane stoliki w drugim rzędzie siedzeń czy relingi dachowe.



W najbogatszej wersji "Style", Caddy posiada 17-calowe alufelgi (18-calowe są opcjonalne), diodowe reflektory przednie i tylne światła, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a za dopłatą asystenta parkowania, srebrne relingi dachowe oraz chromowany pakiet nadwozia. Wewnątrz, w wyposażeniu seryjnym znajduje się w takim przypadku skórzana kierownica wielofunkcyjna, automatyczna klimatyzacja, po raz pierwszy - wskaźniki cyfrowe.

Caddy w wersji osobowej jest seryjnie pojazdem pięciomiejscowym. Drugi rząd siedzeń wyposażony jest w jeden fotel pojedynczy oraz w siedzenie podwójne. Opcjonalnie dostępny jest trzeci rząd siedzeń z dwoma pojedynczymi fotelami.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Life / INTERIA.PL

Długość nowego Caddy to 4500 mm, a jego rozstaw osi to 2755 mm (dostępne jest jeszcze Caddy Maxji, dłuższy o 35 cm. Długość tej wydłużonej wersji to 4853 mm, a rozstaw osi - 2970 mm). Po raz pierwszy fotele w drugim rzędzie mają regulowane oparcie. Można je również przesuwać, składać i wyjąć, dzięki czemu pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 2556 litrów (przy pięciu osobach jest to 1057 litrów). Standardowo zewnętrzne fotele drugiego i trzeciego rzędu oraz opcjonalnie fotel pasażera w przodzie, są wyposażone w gniazda ISOFIX do mocowania fotelików dziecięcych.



Dzięki oparciu nowego Caddy'ego na nowej płycie podłogowej, samochód może być wyposażony praktycznie we wszystkie systemy bezpieczeństwa, dostępne w nowym Golfie. Przykładowo, w najwyższej wersji wyposażenia, na jego pokładzie znajdować się może nawet 19 systemów wspomagania kierowcy, a duża ich część - np. system obserwacji otoczenia Front Assist z ochroną pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist, asystent omijania, asystent skręcania i funkcja hamowania awaryjnego w mieście - to elementy wyposażenia standardowego.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Style / INTERIA.PL

Systemy opcjonalne to: asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z czujnikiem martwego pola, asystent podróży Travel Assist z asystentem awaryjnym Emergency Assist, kamera cofania, asystent parkowania Park Assist, asystent wyjazdu z miejsca parkowania Rear Cross Traffic Alert i asystent cofania z przyczepą Trailer Assist.



Caddy piątej generacji może być napędzane silnikami wysokoprężnymi 2.0 TDI o mocy 75 KM lub 122 KM lub benzynową jednostką 1.5 TSI o mocy 114 KM. Silnik 2.0 o mocy 122 KM może opcjonalnie współpracować z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów, takie auto może również otrzymać skrzynię manualną i napęd wszystkich kół.



Ze względu na gabaryty, do Caddy'ego należy polecić mocniejsze silniki, które zapewniają odpowiednią dynamikę. Z jednostką 2.0 TDI o mocy 122 KM samochód może rozpędzić się do 187 km/h, co oznacza, że nawet na autostradzie nie będzie zawalidrogą. Co więcej, silnik ten nie zużywa dużo paliwa - w teście średnio było to około 5,5-6 l/100 km w cyklu mieszanym.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Style / INTERIA.PL

Warto dodać, że Caddy prowadzi się praktycznie jak samochód osobowy. Niebagatelny na to wpływ ma nowa oś tylna - system resorów piórowych, dobrze znany z poprzednich generacji Caddy, zastąpiono sprężynami, przy czym nie tylko wzrósł komfort jazdy, ale jednocześnie zachowano ładowność.



Sztywna oś tylna nowego Caddy jest całkowicie nowym rozwiązaniem, której charakterystycznym elementem jest drążek Panharda prowadzony przez wahacze. Z przodu zastosowano natomiast klasyczne kolumny McPhersona.



Zawieszenie sprawuje się bardzo dobrze, podczas jazdy trudno o wrażenie, że jedziemy samochodem zbudowanym na bazie auta dostawczego.

Zdjęcie Volkswagen Caddy Life / INTERIA.PL

Niestety, wszystkie nowe technologie, jakie znajdziemy w Caddym, wpływają na cenę tego samochodu. W naszej redakcji mieliśmy okazję przetestować Caddy Life z silnikiem 2.0 TDI o mocy 122 KM i manualną skrzynią biegów oraz Caddy Style, również ze 122-konnym silnikiem i przekładnią DSG. Pierwsze auto bazowo kosztuje 103 170 netto, ale po doliczeniu wyposażenia dodatkowego zostało wycenione na 144 590 zł netto.



Natomiast Caddy Style bazowo kosztuje 122 750 zł netto, a po doliczeniu wyposażenia - 146 230 tys. zł netto. To niemałe kwoty, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że tyle dziś kosztują nowoczesne, bezpieczne, bogato wyposażone i zaawansowane technicznie samochody.



Mirosław Domagała