Mercedes S 400 d 4MATIC Long. Dostojna elegancja

Mercedes S 400 d 4MATIC Long, linia AMG. Lakier: czerń obsydianu. Tapicerka: skóra nappa Exclusive. Długość: 5179 mm. Pakiety wyposażenia: First Class, Business Class, Chauffeur, Air Balance, Energizing, Dictronic Plus i parę innych. System nagłośnienia: Burmester High-end 4D Surround. Mnóstwo nowoczesnej techniki. Wybitne osiągi. Cena? Według oficjalnej specyfikacji 779 763 zł. Przez kilka dni mieliśmy możliwość popławienia się w luksusach zaprezentowanej wyżej limuzyny. Z trochę dziwnym, aczkolwiek w sumie miłym poczuciem wkroczenia, choćby na chwilę, w świat najprawdziwszych ważniaków...

Zdjęcie Mercedes S 400 d 4MATIC Long / INTERIA.PL

S, czyli Sonderklasse, nie była i nie jest ulubionym wozem obwieszonych błyskotkami, kolorowo odzianych raperów. To pojazd zdecydowanie bardziej kojarzony ze statecznymi dżentelmenami o przyprószonych siwizną skroniach, dla których codzienną odzież służbową stanowią kosztowne garnitury. I to właśnie pod ich gust skrojony jest wspomniany mercedes. A to oznacza dostojną elegancję, bez jakichkolwiek stylistycznych fajerwerków.



Zdjęcie Mercedes S 400 d 4MATIC Long / INTERIA.PL

Autorzy opisu na firmowej stronie internetowej określają to tak: "idiom wzornictwa zmysłowej wyrazistości w najnowocześniejszej formie." Wszystko jasne? Tak czy inaczej znawcy doskonale wiedzą, co i jak. Laicy w ogóle nie zwracają na ten "idiom" uwagi. Co sprawdziliśmy doświadczalnie, kilkakrotnie parkując przy jednej z dużych krakowskich "Biedronek". Zero reakcji ze strony bywalców owego ulubionego obiektu handlowego Polaków. Nawet na widok klamek, które na powitanie podchodzącego do wozu kierowcy zmysłowo wysuwają się z nadwozia...