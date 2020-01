Abarth 595 Pista - maluch z wyścigowym rodowodem

Marka Abarth już od ponad 70 lat kojarzy się jednoznacznie ze sportami motorowymi. Nic zatem dziwnego, że nawet tak niewielki samochód, jak Fiat 500, za sprawą okraszenia go charakterystycznym logiem skorpiona, zamienia się w prawdziwie wyczynowy pojazd.

Zdjęcie Abarth 595 Pista /INTERIA.PL

Gdy na redakcyjny parking zawitał testowy Fiat... a raczej Abarth 595, w oknach dało się zauważyć wiele zaciekawionych twarzy. Cóż, usportowiony wygląd niewielkiego samochodu potrafi przyciągnąć spojrzenia, a wyraźnie zarysowane poczwórne rury wydechowe budzą wiele pytań wśród przypadkowo napotkanych osób. Przyznać trzeba, że Abarth pod względem stylistycznym wykonał swoją robotę niemal perfekcyjnie. Mamy tutaj szersze błotniki, 17-calowe felgi ze stopów lekkich, dyfuzor oraz całą masę dodatkowych oznaczeń, uwydatniających wyjątkowość marki. Wśród nich króluje rzecz jasna wszechobecny skorpion - logo tunera z Turynu.



Zdjęcie Abarth 595 Pista / INTERIA.PL

Na nadwoziu "malucha" znajdziemy także plakietkę informującą o tym, że oto minęło 70 lat odkąd powstało słynne przedsiębiorstwo. Ostatnim elementem jest niewielki znaczek z napisem "Pista", co w języku włoskim oznacza tor wyścigowy i jest wyróżnikiem tej konkretnej wersji wyposażenia sportowego Fiata. Kontrastujące ze sobą kolory testowanego modelu, łączące szary lakier nadwozia z krwisto-czerwonymi detalami jedynie podkreślają to, co widać na pierwszy rzut oka. To nie jest zwykły Fiat 500.