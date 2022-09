Volkswagen Gen.Travel: motoryzacja przyszłości – wsiądź i połóż się spać

Nie każdy lubi prowadzić samochód. Nie każdy też marzy o podróży w metalowej tubie pełnej ludzi. Ale chyba każdy potrzebuje czasem odbyć jakąś podróż. I tutaj, cały na futurystycznie, wjeżdża Volkswagen Gen.Travel:

Zdjęcie Volkswagen Gen.Travel / materiały prasowe

Volkswagen Gen.Travel - mobilność jako usługa

Niemcy stworzyli koncepcyjny pojazd, który pokazuje jak wyobrażają sobie przyszłość motoryzacji. A wyobrażają ją sobie tak, że samochodów nie będzie trzeba kupować. Będzie się z nich korzystać w zależności od potrzeb. Zamiast posiadać samochód do wszystkiego, który i tak przez większość czasu stoi w garażu, czy na parkingu, ludzie mają wynajmować pojazdy dopasowane do swoich potrzeb.

Volkswagen Gen.Travel - do biznesu i do spania

Koncepcja volkswagena zakłada, że auto przyszłości będzie można wypożyczyć w konfiguracji, która będzie ściśle dopasowana do potrzeb klienta. Jeśli wybiera się w podróż biznesową - dostanie dwie sofy i stolik do pracy. Jeśli to wycieczka rodzinna - w kabinie znajdą się foteliki dopasowane do wieku dzieci, a rodzice dostaną wygodne fotele podróżne. Długa podróż we dwoje? Wnętrze Gen.Travela będzie można zamienić w sypialnię.

Zdjęcie Volkswagen Gen.Travel / materiały prasowe

Volkswagena przyszłości nie poprowadzisz

Usługowy charakter koncepcyjnego modelu VW zakłada, że nie da się go prowadzić samemu. Będzie to pojazd spełniający wymogi 5. poziomu jazdy autonomicznej, czyli samowystarczalny. Będzie mógł poruszać się bez pasażerów, a w jego wnętrzu nie zaplanowano miejsca na kierownicę, czy pedały.

Volkswagen Gen.Travel 1 / 9 Volkswagen Gen.Travel Źródło: materiały prasowe udostępnij

Gen.Travel - kiedy w sprzedaży?

Tego Volkswagen nie podaje, nawet w przybliżeniu. Przyznaje jednak, że póki co poważnie myśli nad wprowadzeniem do produkcji konkretnych rozwiązań z kabiny Gen.Travela. Tym, którzy nie lubią prowadzić i nie chcą korzystać z transportu masowego, póki co pozostaje limuzyna z szoferem. Też do wynajęcia.

