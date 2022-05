Spis treści: 01 Tata Avinya, czyli trzy w jednym?

02 Tata Avinya - futurystyczne wnętrze

03 Tata Avinya - elektryk nowej generacji

Trend przechodzenia na elektromobilność obecny jest na całym świecie, czego przykładem jest chociażby najnowszy prototyp Taty, a więc marki kojarzonej raczej z tanimi samochodami. Auto nazywa się Avinya, co w sanskrycie oznacza "innowację". Ma to oczywiście podkreślać, że chodzi o pojazd prawdziwie przełomowy.

Tata Avinya, czyli trzy w jednym?

Według słów producenta Avinya to samochód łączący cechy SUVa, minivana oraz hatchbacka. Jak rozumiemy, proporcje nadwozia są hatchbackowe, jego masywność typowa dla SUVów, a swoboda we wnętrzu ma być niczym w minivanie. Uwagę zwraca także bardzo duży rozstaw osi - możliwy dzięki zastosowaniu architektury dedykowanej samochodom elektrycznym. Charakterystycznym elementem są przednie i tylne światła, których biegnące przez całą szerokość auta paski, łączą się w literę "T", tak samo jak w logo marki.

Reklama

Tata Avinya Concept 1 / 12 Tata Avinya Concept Źródło: udostępnij

Tata Avinya - futurystyczne wnętrze

Tata zapewnia, że Avinya przekształci się w model produkcyjny, ale bez wątpienia nie przetrwa do tego momentu projekt wnętrza, który jest typowy dla prototypów. Z przodu umieszczono dwa fotele z możliwością obracania, co między innymi ułatwia zajmowanie miejsca w środku, podobnie jak brak słupka B oraz tylne drzwi otwierane "pod wiatr". Z kolei oparcie tylnej kanapy zintegrowane jest ze ścianą oddzielającą część pasażerską od bagażowej, a w konsekwencji siedzisko to tak naprawdę osobny element.

Zdjęcie Tata Avinya Concept /

Deska rozdzielcza pozbawiona jest jakichkolwiek elementów obsługi, a wyświetlacz ze wskaźnikami, umieszczono bezpośrednio na kole kierownicy. Uwagę zwraca natomiast duży soundbar, który jest częścią systemu głosowej obsługi, mającej służyć jako główny sposób komunikacji między podróżnymi i pojazdem. Tym bardziej rażą dwa wystające z słupków A ekrany wirtualnych lusterek bocznych, które nawet w obecnie produkowanym samochodzie, wyglądałyby na przestarzałe.

Tata Avinya - elektryk nowej generacji

Avinya powstała na trzeciej generacji platformy dla elektryków, a jej produkcyjna wersja będzie pierwszym modelem Taty ją wykorzystującą. Auto powinno oferować zasięg na poziomie 500 km i ładować się do 80 proc. w około pół godziny. Spodziewane są wersje z napędem na jedną lub obie osie. Przewiduje się, że producent zdecyduje się na zastosowanie dużej ilości lekkich materiałów, co poprawi osiągi oraz wydajność.

Wideo youtube

Produkcyjna wersja Taty Avinya ma pojawić się na rynku w 2025 roku. Do tego czasu producent będzie miał już w ofercie osiem innych elektryków, ale nowa platforma ma sprawić, że powstające na niej modele, będą konkurencyjne na całym świecie.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***