Tak wygląda szwedzki minimalizm. Volvo pokazało superinteligentny kokpit

Samochody elektryczne Prowadzisz, czy śpisz? Volvo EX90 będzie znało odpowiedź wcześniej niż ty

Mniej znaczy więcej

Mnogość opcji, funkcji i technologii w nowych samochodach nierzadko może nas przytłoczyć. Aby ograniczyć ich natłok oraz wynikające z niego zamieszanie Volvo zdecydowało się wykorzystać sztuczną inteligencję. Zaprezentowany niedawno koncept nowoczesnego kokpitu szwedzkiego producenta to ciekawy przykład jak minimalizm może iść w parze z wysoką ergonomią.

Na opublikowanych przez producenta grafikach możemy zobaczyć, że nowy kokpit Volvo przypomina rozwiązanie znane m.in. z elektrycznego Forda Mustanga Mach-E. Za trójramienną kierownicą znalazł się niewielki, prostokątny wyświetlacz zegarów, wspierany sporych rozmiarów ekranem centralnym. To właśnie on zapewnia szybki dostęp do nawigacji, multimediów i telefonu, a także elementów sterujących i innych czynności. Na próżno tu szukać jakichkolwiek fizycznych przycisków czy pokręteł. Volvo zamiast tego planuje bazować na technologiach, które samodzielnie zdecydują, co w danym momencie jest nam potrzebne.

Zdjęcie Tak wygląda szwedzki minimalizm / materiały prasowe

System oparty na sieciach neuronowych "uczy się" nawyków kierowcy, a wszelkie funkcje pojazdu są wyświetlane w odniesieniu do danej sytuacji - np. w momencie parkowania, system automatycznie zasugeruje uruchomienie czujników oraz kamer. Jeśli w trakcie jazdy będziemy rozmawiać przez telefon, Volvo wyświetli opcje przydatne w przypadku obsługi telefonu itp.

Pełna autonomia już niebawem

Volvo zapewnia, że rozwój opisywanej technologii jest istotny z punktu widzenia nadejścia jazdy autonomicznej. Volvo EX90 będzie gotowe do jazdy autonomicznej bez nadzoru, co oznacza, że ​w przyszłości samochód będzie mógł jeździć samodzielnie. Nowy, kontekstowy interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby przejście między różnymi trybami jazdy było jak najbardziej przewidywalne i płynne.

Zdjęcie Volvo EX90 / materiały prasowe

Volvo EX90 - premiera

Więcej szczegółów na temat Volvo EX90 poznamy w momencie jego światowej premiery zaplanowanej na 9 listopada tego roku. Wtedy też dowiemy się, kiedy auto będzie dostępna na polskim rynku.

