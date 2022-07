Tak miała wyglądać kolejne generacja Volkswagena Phaetona. Wyprzedzała swoje czasy?

Krzysztof Mocek Prototypy

Volkswagen Phaeton zadebiutował 20 lat temu i niemal z miejsca stał się synonimem luksusu, komfortu i jakości wykonania. Stanowił on jasny dowód na to, że inżynierowie z Wolfsburga nie muszą obawiać się konkurencji z Monachium czy Stuttgartu. Producent planował stworzenie jego następcy i powstał już nawet prototyp bardzo bliski wersji produkcyjnej. Niestety wybuch afery spalinowej w 2016 roku zmusił Volkswagena do zmiany wielu planów, a projekt Phaetona D2 zarzucono.

Zdjęcie Tak miała wyglądać kolejne generacja Phaetona / materiały prasowe