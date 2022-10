Renault wskrzesza kolejną legendę. To nowy, elektryczny SUV dla mas

Prototypy AIR4, czyli Renault 4, które lata

Renault 4 to prawdziwa legenda francuskiej motoryzacji. Niewielki, prosty konstrukcyjnie pojazd debiutował równe 60 lat temu i przez 30 lat był dostępny w sprzedaży na rynkach niemal całego świata. Łącznie trafił do ponad 8 milionów właścicieli o różnym statusie materialnym, gdzie służył jako narzędzie pracy, codzienny środek transportu, a także jako pojazd do dalekich podróży.

Mimo że jego produkcję zakończono 30 lat temu, Renault 4 wciąż jest widoczny na ulicach. Model stanowi prawdziwą gratkę dla fanów youngtimerów, a podczas 4L Trophy, nieprzerwanie od 25 lat, demonstruje swoją wszechstronność i wytrzymałość.

Samochód koncepcyjny 4EVER Trophy skrywa oczywiste nawiązanie stylistyczne do Renault 4 i jest już drugą, po Renault 5 Prototype, reinterpretacją kultowego modelu marki.

Nowoczesna interpretacja

Sylwetkę pojazdu można rozpoznać po charakterystycznej masce i skośnym tyle z wystającym zderzakiem, a także bocznych szybach w kształcie zaokrąglonego trapezu. Przód pojazdu zdobi nowoczesna interpretacja charakterystycznej poziomej osłony chłodnicy znanej z kultowego poprzednika, a przednia część błotników jest gładka - bez wbudowanych elementów stylistycznych czy świateł.

Przyznać trzeba, że projektantom udało się zgrabnie połączyć styl retro z nowoczesną i zaawansowaną technologicznie linią nadwozia, czego dowodem mogą być okrągłe reflektory wyposażone w diody LED matrix. Owalne tylne światła pomimo wprowadzonych zmian również bardzo przypominają oryginał.

25-lecie rajdu charytatywnego 4L Trophy

Renault 4EVER Trophy to także terenowe emocje, podkreślone poprzez upamiętnienie 25-lecia rajdu charytatywnego 4L Trophy. Styl nadwozia konceptu w wyraźny sposób świadczy o jego off-roadowym charakterze, a takie elementy jak prosta maska z dużym wylotem powietrza, krótki przedni zwis, masywne osłony podwozia, czy wysoki prześwit, świadczą o fakcie, że pojazd poradzi sobie z dala od przetartych szlaków.

Na karbonowym bagażniku dachowym umieszczono koło zapasowe. Łopata i kliny do wykopywania z piasku znajdują się w górnej części tylnej klapy, by kierowca mógł stawić czoła każdej sytuacji. Na każdym kole 4Ever Trophy jest widoczna sprężarka, która umożliwia błyskawiczną regulację ciśnienia w oponach do warunków w terenie, bez wysiadania z kabiny.

Zapowiedź modelu produkcyjnego

Przedstawiciele Renault zapewniają, że koncepcyjny 4EVER Trophy jest zapowiedzią przyszłego elektrycznego SUV-a z segmentu B, który trafi do sprzedaży w 2025 roku. Podobnie jak przyszłe Renault 5, będzie on zbudowany na platformie podłogowej CMF-BEV i będzie się charakteryzował dużym zasięgiem oraz wysoką dynamiką.

Pozycjonowanie przyszłych modeli Renault 5 i Renault 4 odpowiadać będzie dzisiejszym modelom Clio i Captur. Ich produkcja będzie odbywać się we Francji.

