Renault Hippie Caviar Motel - kampervan na bazie Kangoo E-Tech

Renault przerobiło kolejne auto na kampervana. Po Trafficu SpaceNomad do gamy francuskich kampervanów dołącza samochód na bazie elektrycznego Kangoo E-Tech.

Renault Hippie Caviar Motel - ekologiczny kamper dla singla

Konstruktorzy tego pojazdu podeszli bardzo poważnie do kwestii śladu węglowego emitowanego przez pojazd przez cały cykl jego życia. Nie dość, że samochód skonstruowany jest na bazie elektrycznego wariantu Renault Kangoo, to, jak czytamy w komunikacie prasowym, do jego wykończenia zostały użyte ekologiczne materiały. Podłogę i półki zainstalowane w pojeździe wykonano z korka, a opony z gumy z recyklingu.

Reklama

Jak komunikuje Renault, samochód ten powstał w oparciu o Kangoo L2 E-Tech, a więc wariant o większym rozstawie osi. Samochód ma 4,91 m długości. Jego tylną kanapę możemy przekształcić w pojedyncze łóżko.

Zdjęcie Renault Hippie Caviar Motel / materiały prasowe

Renault Hippie Caviar Motel - noc pod gwiazdami

W komunikacie prasowym Renault podkreśla, że samochód jest standardowo wyposażony w bagażnik dachowy na narty. Jest on zainstalowany w taki sposób, aby jednocześnie możliwe było korzystanie z panoramicznego dachu. Tak więc leżąc w łóżku możemy obserwować gwiazdy.

Zdjęcie Renault Hippie Caviar Motel / materiały prasowe

Kampervan od Reanult jest jeszcze przed procesem homologacji. Producent deklaruje, że zainstalowany akumulator trakcyjny pozwoli na pokonanie do 285 km na jednym ładowaniu, a odzyskanie 170 km zasięgu ma wymagać jedynie 30 minut ładowania.

Renault Hippie Caviar Motel zostanie oficjalnie zaprezentowany 19 września na targach IAA Transportation w Hanowerze. Wtedy też poznamy więcej szczegółów dotyczących jego wyposażenia.

***