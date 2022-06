Na razie Hyundai zaprezentował kompletny wygląd IONIQ 6, ale szczegóły techniczne pozostają tajemnicą.

IONIQ 6. Przestrzeń i funkcjonalność

Już na pierwszy rzut oka widać, że styliści i inżynierowie Hyundaia największy nacisk położyli na zaprojektowanie jak najbardziej aerodynamicznego nadwozia pojazdu. I jak wynika z danych udostępnionych przez producenta, to się udało, bowiem IONIQ 6 legitymuje się współczynnikiem oporu powietrza Cx na poziomie 0,21.

W nadwoziu IONIQ 6 widać nawiązania do koncepcyjnego modelu Prophecy. Mamy tu więc opadającą linię dachu oraz wyraźnie dominującą w proporcjach pojazdu kabinę pasażerską. Wspomniany niski opór powietrza osiągnięto nie tylko dzięki opływowej linii dachu. To także zasługa zastosowanie aktywnych klap w przednim zderzaku, nisko poprowadzonej przedniej maski i dwóch spojlerów. Tak - dwóch.

IONIQ 6 1 / 7 Hyundai IONIQ 6

Jeden umieszczono nietypowe, pod samą dolną krawędzią tylnej szyby, a drugi bardziej standardowo, na krawędzi klapy bagażnika. Tylny zderzak wyposażono w otwory wyprowadzające powietrze z wnęk kół, a całe podwozie przykryto płytą uzyskując płaską powierzchnię. Wspomniane wnęki kół zmniejszono tak, żeby powstawały w nich jak najmniejsze zawirowania.

Na opublikowanych zdjęciach widać też kamery zastosowane zamiast lusterek bocznych. Hyundai twierdzi, że rozwiązanie to ma być dostępne na wybranych rynkach, zależne zapewne to będzie od obowiązujących przepisów. Nowe samochody Hyundai IONIQ z tytułem World Car of the Year 2022. Zgadzasz się z werdyktem ekspertów?

IONIQ 6 - wnętrze nowoczesne i ekologiczne

Wnętrze nowego IONIQ-a 6 jest wykonane głównie z materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyklingu. Na udostępnionych zdjęciach widzimy dwa, 12-calowe ekrany połączone jedną ramką. Na dwuramiennej kierownicy rzucają się w oczy cztery świecące kwadraty, przywodzące na myśl motyw tylnych świateł pojazdów z serii IONIQ. Z informacji producenta wynika, że mają to być przyciski umożliwiające szybki dostęp do ulubionych funkcji systemu multimedialnego. Na słupkach A umieszczono wyświetlacze do wspomnianych kamer zastępujących lusterka.

Między przednimi fotelami znajduje się tunel z umieszczoną pod nim półką na drobiazgi. Pasażerowie mają do dyspozycji 64 barwy podświetlenia wnętrza oraz sześć zestawów dwukolorowych.

Premiera IONIQ-a 6 zaplanowana jest na lipiec tego roku. Wtedy też poznany szczegółowe parametry techniczne pojazdu, choć ze względu na zastosowanie tu tej samej płyty podłogowej co np. w Kii EV6, możemy spodziewać się w nowym Hyundaiu baterii o pojemności 77 kWh netto i opcji z jednym lub dwoma silnikami.

