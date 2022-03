Niemiecki producent po wielu latach postanowił wrócić do rywalizacji w kategorii usportowionych kombi. Zapowiedziane po raz pierwszy w 2020 roku BMW M3 Touring ma być swoistą rękawicą rzuconą w kierunku konkurencji - zwłaszcza tej z Ingolstadt.

Bawarscy inżynierowie zdają sobie sprawę, że starcie to nie będzie proste i właśnie dlatego nie spieszą się z prezentacją samochodu. Chcą by model, który wyjedzie na ulice był w każdym calu perfekcyjny. W dojściu do tego poziomu mają pomóc liczne testy, uwzględniające sprawdziany wytrzymałościowe odbywające się na słynnym "zielonym piekle" - torze wyścigowym Nürburgring Nordschleife.

Reklama

Zdjęcie BMW M3 Touring podczas testów na torze wyścigowym /

Niedawno BMW zaprezentowało materiał wideo w którym skupiło się na historii i początkach idei stworzenia usportowionej wersji kombi dla modelu M3. Na filmie jest pokazany m.in. koncept BMW M3 Touring bazujący na typoszeregu E46, który jednak nigdy nie wyszedł poza fazę prototypu. To jednak nie wszystko.

Pod koniec nagrania prezenterzy na moment odsuwają płachtę skrywającą obecnie rozwijany model, a oczom widzów objawia się tył nowego M3 Touring. Przyznać trzeba, że samochód (przynajmniej z tej strony) prezentuje się oszałamiająco, a wyraźnie odznaczające się cztery rury wydechowe oraz sporych rozmiarów dyfuzor podkreślają jego wyczynowe możliwości.

Wideo youtube

Niestety na obecną chwilę nie wiadomo za wiele na temat samej konstrukcji. Na oficjalnej stronie producenta można znaleźć informacje potwierdzające, że nowe sportowe kombi będzie wyposażone w dobrze znany 6-cylindrowy silnik M TwinPower. Jednostka ma generować 510 KM i 650 Nm momentu obrotowego, a więc tyle samo co obecnie dostępne M3 w wersji Competition.

Zarówno data premiery, jak i ceny modelu są jeszcze nieznane.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Moto flesz. Odcinek 30 INTERIA.PL