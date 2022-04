Audi urbansphere – inteligentny minivan do podróży po megamieście

Prototypy Audi skysphere concept to elektryczny roadster

Audi urbansphere to ostatni z trzech wielkich konceptów mających ukazywać wizję mobilności niemieckiego producenta. Wcześniejsze modele - skysphere i grandsphere, które zadebiutowały w 2021 roku, łączyły cechy samochodu sportowego i czteromiejscowego sedana z technologiami autonomicznej jazdy 4 poziomu. Urbansphere spaja z kolei funkcje luksusowego środka transportu z innowacyjną przestrzenią biurową, umożliwiając wykonywanie codziennych obowiązków podczas jazdy po megamiastach przyszłości.

Co ważne - również w tym przypadku cały koncept opiera się na technologii autonomicznej jazdy. Audi już od dłuższego czasu opracowuje rozwiązania pozwalające na automatyzację 4 poziomu, która umożliwia samodzielną jazdę bez konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem. Zdaniem producenta - wprowadzenie tej technologii będzie możliwe w drugiej połowie naszej dekady.

Audi urbansphere - wielki powrót minivanów?

Już na pierwszy rzut oka Audi urbansphere okazuje się być największym modelem z rodziny pojazdów sphere i spośród wszystkich dotychczasowych modeli koncepcyjnych marki Audi. Jego wymiary — 5,51 m długości, 2,01 m szerokości i 1,78 m wysokości — plasują go na topie motoryzacyjnego świata. Jednocześnie jednak Audi urbansphere radykalnie łamie konwencje tego segmentu pojazdów powracając do nieco już zapomnianej stylistyki minivana.

Aerodynamiczny, klinowy kształt nadwozia podkreśla duża, płaska przednia szyba. Na przedzie i z tyłu znajdują się duże powierzchnie cyfrowych świateł, które stanowią charakterystyczny element stylistyki, a jednocześnie są elementami służącymi do komunikacji.

Audi urbansphere - układ napędowy i duży zasięg

Duży rozstaw osi mocno przekraczający trzy metry i krótkie nawisy wskazują, że jest to pojazd elektryczny. Platforma technologiczna PPE (ang. Premium Platform Electric), na której osadzono Audi urbansphere, została zaprojektowana wyłącznie na potrzeby układów napędowych zasilanych z akumulatorów. Jej sercem jest moduł akumulatora umieszczony między osiami, który magazynuje około 120 kWh energii.

Mózgiem układu napędowego jest 800-woltowa technika ładowania. Gwarantuje ona możliwie najkrótsze ładowanie z mocą nawet 270 kW na stacjach szybkiego ładowania. W ten sposób czas uzupełniania energii zbliża się do czasu konwencjonalnego postoju na tankowanie w przypadku samochodów z silnikiem spalinowym: wystarczy 10 minut, aby naładować akumulator w stopniu pozwalającym na pokonanie ponad 300 km. Ponadto akumulator, który magazynuje ponad 120 kWh energii, może zostać naładowany od 5 do 80 proc. w niecałe 25 minut. Dzięki temu, zgodne z normą WLTP, można oczekiwać po nim zasięgu do 750 km — nawet, gdy auto użytkowane jest w bardziej energochłonny sposób w mieście i na krótkich dystansach.

Audi urbansphere - wnętrze niczym w samolocie

Drzwi modelu koncepcyjnego Audi są osadzone na zawiasach umieszczonych naprzeciwlegle: na przednim i tylnym słupku. Nie ma tu słupka B, co umożliwia to wygodniejsze wsiadanie do samochodu. Cztery oddzielne fotele umieszczone w dwóch rzędach oferują pasażerom komfort i wygodę rodem z pierwszej klasy w samolotach i są wyposażone w szeroką gamę opcji regulacji. W trybach "relaks" i "rozrywka" oparcia można odchylić nawet o 60 stopni i jednocześnie wysunąć podnóżki.

Na czas rozmowy siedzący na obrotowych fotelach pasażerowie mogą zwrócić się ku sobie. Z kolei osoby pragnące nieco odosobnienia, mogą osłonić obszar głowy od strony sąsiada za pomocą parawanu zamontowanego za zagłówkiem. Ponadto każdy fotel — dzięki głośnikom zamontowanym w obszarze zagłówka — jest wyposażony we własną strefę dźwięku. W tylne powierzchnie przednich foteli wbudowano też indywidualne monitory. Jeżeli pasażerowie zechcą wspólnie korzystać z systemu infotainment, mogą użyć dużego przezroczystego ekranu OLED, który odchyla się do pionu z powierzchni sufitu w przestrzeni między rzędami siedzeń.

Siedziska i oparcia obu wyposażonych w zintegrowane pasy bezpieczeństwa foteli przednich są wizualnie od siebie oddzielone. Pomiędzy tylnymi siedzeniami - normalnie zablokowanymi w niskiej pozycji - zamontowano konsolę środkową, która odchyla się do góry. Znajduje się na niej dystrybutor wody i szklanki. Do wykonania wysokiej jakości i przyjemnych w dotyku boazerii, obić siedzeń i wykładzin podłogowych użyto drewna, wełny, a także syntetycznych materiałów tekstylnych.

Audi urbansphere - funkcje cyfrowe i obsługa

Dzięki innowacyjnym opcjom cyfrowym, które pojawiły się w dużej mierze dzięki wkładowi chińskich klientów w proces współtworzenia, Audi urbansphere kwalifikuje się również do miana strefy wellness. Idealnym tego przykładem jest funkcja wykrywania stresu. Ten adaptacyjny program, na podstawie skanowania twarzy i analizy głosu określa samopoczucie pasażerów i oferuje spersonalizowane propozycje relaksu, na przykład za pomocą aplikacji medytacyjnej, która może zostać uruchomiona na ekranie osobistym i w osobistej strefie dźwięku w zagłówkach.

Uruchomienie pojazdu odbywa się poprzez dotknięcie palcem. Wraz z nim rozświetlają się różne wyświetlacze, choć - co na początku może być zaskakujące - są one projekcją na drewnianych powierzchniach pod przednią szybą. W zależności od sposobu prowadzenia pojazdu - manualnie za pomocą kierownicy lub w trybie autonomicznym poziomu 4 - są one rozmieszczone na całej szerokości wnętrza lub podzielone na segmenty dla kierowcy i pasażera siedzącego z przodu.

Pod powierzchniami projekcji wbudowano pasek czujników umożliwiający szybkie przełączanie wyświetlanych treści — na przykład muzyki czy nawigacji. Są na nim widoczne wszystkie funkcje i aplikacje aktywne w pojeździe. Poszczególne pozycje menu oznaczono migającymi ikonami.

W pobliżu otworu drzwiowego, na tapicerce wnętrza znajduje się bezdotykowy panel MMI touchless response. Jeżeli pasażer siedzi w pozycji wyprostowanej, przesunięty daleko do przodu w swoim obszarze, może za pomocą tego elementu fizycznie wybierać różne menu funkcji i przechodzić przez poszczególne poziomy, co umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. Pasażerowie, dzięki połączeniu funkcji śledzenia wzroku i sterowania gestami, mogą korzystać z tej wygodnej funkcji nawet jeśli fotel jest całkowicie odchylony lub odsunięty do tyłu.

Panele sterowania zostały wbudowane nawet w podłokietniki w drzwiach. Jednocześnie w podłokietnikach na lewych i prawych drzwiach znajdują się okulary VR, których można używać w połączeniu z opcjami systemu infotainment, na przykład z systemem Holoride.

Audi urbansphere - czy kiedykolwiek się pojawi?

Na obecną chwilę trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nawet koncept przejdzie kiedykolwiek do fazy produkcyjnej, zapewne uczyni to w mocno zmienionej formie. Przyznać jednak trzeba, że liczne rozwiązania zaprezentowane przez Audi urbansphere robią niemałe wrażenie.

