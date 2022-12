Alternatywa dla spalinowych terenówek? Oglądałem Volkswagena ID. XTREME

Spis treści: 01 Volkswagen ID. XTREME bazuje na Volkswagenie ID.4 GTX

02 Wewnątrz Volkswagena ID. XTREME szarość, czerń i... pomarańcz

03 Volkswagen ID. XTREME - najmocniejszy wśród modeli ID.

04 Volkswagen ID. XTREME mógłby być ciekawą alternatywą dla spalinowych terenówek

Volkswagen ID. XTREME pierwszy raz został zaprezentowany we wrześniu tego roku w czasie międzynarodowego spotkania ID. Treffen w szwajcarskim Locarno. W końcu pojawiła się możliwość, by zobaczyć go na żywo także w Polsce.

Volkswagen ID. XTREME bazuje na Volkswagenie ID.4 GTX

Volkswagen ID. XTREME to koncepcyjny samochód terenowy bazujący na modelu ID.4 GTX. Inżynierowie niemieckiej marki wprowadzili jednak pewne zmiany, dzięki którym samochód ma lepiej radzić sobie w terenie. Na początek w ID. XTREME, w porównaniu z ID.4 GTX, o 30 mm zwiększono prześwit.

Ponadto samochód ma większy o 40 mm rozstaw kół, co ma przekładać się na większą stabilność w czasie jazdy po nierównościach. Nadwozie jest szersze aż o 50 mm, a to dzięki zastosowaniu wykonanych metodą druku 3D nakładek. Samochód stoi na potężnych terenowych oponach umieszczonych na 18-calowych felgach. To jednak nie wszystko. Podwozie ID. XTREME osłonięte zostało płytami wykonanymi z aluminium. Chronią one m.in. znajdujący się między osiami akumulator. Do jazdy w terenie dostosowano również przedni zderzak.

Reklama

Oczywiście, jak na samochód terenowy przystało, Volkswagen ID. XTREME wyposażony został również w elementy wyposażenia, które kojarzą się z off-roadem i przygodą. Z tego względu znajdziemy bagażnik dachowy (ma strukturę plastra miodu), z przodu którego umieszczono listwę świetlną LED. Ma ona za zadanie poprawić widoczność w czasie jazdy.

Zdjęcie Volkswagen ID. XTREME stoi na potężnych terenowych oponach umieszczonych na 18-calowych felgach. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Jeśli chodzi o wygląd, całości dopełniają przyciemnione reflektory i oprawy soczewek w kolorze pomarańczowym oraz specjalny lakier. Zwraca on na siebie uwagę tym, że sprawia wrażenie przybrudzonego, pokrytego kurzem. Ma to podkreślać terenowy charakter samochodu.

Wewnątrz Volkswagena ID. XTREME szarość, czerń i... pomarańcz

Wewnątrz Volkswagena ID. XTREME dominuje tapicerka z szarej mikrofibry. Deska rozdzielcza i boki na drzwiach pokryte zostały czarną tkaniną. Wygląd wnętrza przełamują nieco wstawki w kolorze pomarańczowym. Znajdziemy go na elementach nawiewów oraz kierownicy. Ponadto pomarańczową nicią wykonano wszelkiego rodzaju ozdobne szwy na siedzeniach. Gdyby ktoś nagle zapomniał, do jakiego samochodu wsiada, pamięć przywróci mu logo ID. XTREME znajdujące się na górnej części przednich foteli.

Zdjęcie Wewnątrz Volkswagena ID. XTREME nie brakuje pomarańczowych wstawek. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Z tyłu z kolei stwierdzono, że środkowe siedzenie nie jest potrzebne. W jego miejscu pojawił się natomiast składany schowek. O odpowiednie oświetlenie wewnątrz auta dba panoramiczny szklany dach.

Volkswagen ID. XTREME - najmocniejszy wśród modeli ID.

Kluczową kwestią są jednak osiągi tego auta. Względem modelu ID.4 GTX z akumulatorem o pojemności 77 kWh, na którym bazuje koncept, moc wzrosła do 387 KM (o 88 KM). ID. XTREME przyspiesza od zera do "setki" w 5,3 sekundy. Wzrost mocy był możliwy dzięki modyfikacji oprogramowania w sterowniku silnika. W efekcie ID. XTREME jest najmocniejszym autem wśród modeli ID.

Zdjęcie Volkswagen ID. XTREME jest najmocniejszym autem w rodzinie ID. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Choc ID.XTREME to samochód elektryczny, to inżynierowie Volkswagena przyłożyli szczególną uwagę do brzmienia tego konceptu. Odgłosy jazdy zostały opracowane we współpracy z działem Volkswagen Design, ze specjalnym przeznaczeniem dla tego auta i są emitowane na zewnątrz przez generator dźwięku, który znajduje się w nadkolach.

Volkswagen ID. XTREME mógłby być ciekawą alternatywą dla spalinowych terenówek

Trudno powiedzieć, czy Volkswagen ID. XTREME wejdzie do seryjnej produkcji. Przedstawiciele niemieckiej marki nie zaprzeczają. Mało tego, Silke Bagschik - szefowa linii produktowej MEB - stwierdziła jakiś czas temu, że o przyszłości konceptu zdecydują reakcje fanów. Istnieje więc szansa, że za jakiś czas napiszemy o tym, że Volkswagen ID. XTREME wchodzi do produkcji.

Volkswagen ID. XTREME 1 / 12 Volkswagen ID. XTREME Źródło: INTERIA.PL Autor: Maciej Olesiuk udostępnij

Już niedługo rejestracja nowego pojazdu spalinowego na terenie Unii Europejskiej będzie niemożliwa. To zaś oznacza, że będzie potrzebne stworzenie zeroemisyjnych alternatyw dla samochodów spalinowych, w tym terenówek. Istnieje więc szansa, że, ze względu na napęd, Volkswagen ID. XTREME cieszyłby się sporym zainteresowaniem klientów, którym aucie łączącym w sobie silnik elektryczny ze zdolnościami terenowymi.

***