Spis treści: 01 Volvo EX90 to duży SUV o bardzo dobrej aerodynamice

02 Wnętrze Volvo EX90 jest cyfrowe i minimalistyczne

03 Dwie wersje napędowe Volvo EX90. Na początek 517 KM

04 EX90 to najbezpieczniejsze Volvo w historii Samochód został zbudowany na zupełnie nowej platformie o nazwie SPA2. EX90 ma około 5 metrów długości i będzie dostępne również w wersji siedmiosobowej. Nowe samochody Volvo EX90 - nowe zdjęcia. To pierwsze auto bez oczu na wysokości kolan

Volvo EX90 to duży SUV o bardzo dobrej aerodynamice

Stylistom samochodu udało się wyraźnie nawiązać do XC90, jednocześnie uzyskując niski współczynnik oporu powietrza Cx, który wynosi 0,29. By to osiągnąć nisko poprowadzono linię maski i mocno pochylono przednią szybę, a cała przednia sekcja jest idealnie gładka i zaokrąglona. Klamki zostały zintegrowane z powierzchnią drzwi, szyby, słupki boczne i połacie karoserii tworzą jedną, gładką całość.

Wnętrze Volvo EX90 jest cyfrowe i minimalistyczne

Wnętrze Volvo EX90 jest minimalistyczne i całkowicie cyfrowe. W kabinie zastosowano naturalne drewno i wiele innych naturalnych materiałów (np. wełnę), ale zrezygnowano ze skórzanej tapicerki. Zamiast niej fotele będzie można obić np. materiałem zwanym Nordico, który powstaje z tworzyw sztucznych, a także korków winiarskich czy przetworzonych elementów drewnianych.

Reklama

Zdjęcie Volvo EX90 / materiały prasowe

W kabinie EX90 znajdziemy zestaw audio Bowers&Wilkins nowej generacji z 25 głośnikami (w XC90 było 19 głośników).

Na środku deski rozdzielczej znajduje się umieszczony pionowo, 14,5-calowy ekran dotykowy. Za wyświetlanie grafik odpowiada powszechnie stosowany w grach komputerowych silnik Unreal Engine. Natomiast ekran cyfrowych zegarów jest znacznie mniejszy i będzie wyświetlał funkcje dostosowane do sytuacji drogowej. Np. podczas jazdy poda informacje o zasięgu, prędkość i opcję wejścia we wspomagany tryb jazdy. Podczas manewrowania będą to z kolei komendy ułatwiające parkowanie.

Dwie wersje napędowe Volvo EX90. Na początek 517 KM

Początkowo EX90 będzie dostępne wyłącznie w wersji dwusilnikowej. Umieszczone przy osiach i zapewniające napęd 4x4 jednostki elektryczne generują wspólnie 517 KM i 990 Nm. Energia przechowywana jest zamontowanym w podłodzie akumulatorze o pojemność 110 kWh. Nieco później gama zostanie poszerzona o jednosilnikową, tylnonapędową wersję o mocy 400 KM i zasięgu do 600 km.

Zdjęcie Volvo EX90 / materiały prasowe

Samochód będzie miał opcję oddawania energii do sieci/do domu/do innego auta (na wybranych rynkach).

EX90 to najbezpieczniejsze Volvo w historii

Typowo dla Volvo, EX90 ma cechować się niezwykle wysokim poziomem bezpieczeństwa. W tym wypadku jednak Szwedzi zrobili krok dalej i zapewniają, że jest to najbezpieczniejszy model w całej historii marki.

Volvo EX90 1 / 12 Volvo EX90 Źródło: udostępnij

W EX90 debiutuje zupełnie nowy system bezpieczeństwa, którego sercem jest umieszczony na dachu, nad górną krawędzią przedniej szybie LiDAR (radar laserowy). Jest on wspomagany przez 5 zwykłych radarów, 8 kamer i 16 czujników ultradźwiękowych.

Jak zapewnia producent, LiDAR jest w stanie "zobaczyć"czarną oponą na ciemnej drodze z odległości 160 metrów lub inny pojazd z odległości 250 metrów. Jest też bardzo odporny na warunki atmosferyczne ograniczające widoczność, jak mgła czy deszcz.

Pozyskane z czujników dane przetwarzane są przez komputer z technologią NVIDIA Drive, który jest w stanie wykonać stanie wykonać 254 bilionów operacji na sekundę (254 teraflopów). Dla porównania - konsole do gier najnowszej generacji wykonują 10 do 12 teraflopów.

Zdjęcie Volvo EX90 / materiały prasowe

W efekcie, Volvo EX90 będzie posiadało wszystko, co potrzebne do jazdy autonomicznej. System takiej jazdy nosi nazwę Ride Pilot i będzie działał na wybranych odcinkach dróg, zaś dzięki bezprzewodowym aktualizacjom ich liczba będzie mogła być sukcesywnie zwiększana.

Na pokładzie Volvo EX90 znajduje się też system dwóch kamer monitorujący ruch gałki ocznej kierowcy, którego zadaniem jest wykrywanie tzw. mikrosnu kierowcy oraz radar skanujący kabinę, którego zadaniem jest zapobieganie nieświadomemu zamknięciu i zostawieniu w aucie dziecka czy zwierzęcia. Radar wykrywa ruch oddechowy, jest w stanie zarejestrować nawet taki o wielkości 1 mm.



Volvo EX90 będzie produkowane wyłącznie w USA, w zakładzie w Charleston-Ridgeville. Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach na początku przyszłego roku.

***