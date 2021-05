Volkswagen Tiguan Allspace zmodernizowany

Jesienią minionego roku na rynku pojawił się zmodernizowany Tiguan w wersji zwykłej. Teraz przyszedł czas na odmianę przedłużoną, co powinno zainteresować sporo osób, jako że to właśnie tona stanowi większość sprzedaży modelu (55 procent).

Podobnie jak "krótki" Tiguan, z którym mieliśmy okazję dobrze się zapoznać, wersja Allspace po face liftingu wyróżnia się całkowicie przemodelowanym pasem przednim z nowym zderzakiem, grillem oraz bardziej wyrazistymi reflektorami, które teraz da dopłatą wyposażone są w matrycowe LEDy. Z kolei modyfikacje z tyłu ograniczyły się do nowego zderzaka oraz zmienionej grafiki świateł. Co ciekawe, odświeżony Allspace jest na skutek tych modyfikacji dłuższy od poprzednika o 22 mm (4723 mm).

Naprawdę sporo zmieniło się też we wnętrzu. Kierowca ma teraz przed sobą nową kierownicę (dostępną też w wersji z częściowo dotykową obsługą) oraz nowy zestaw wirtualnych wskaźników, które co prawda dają znacznie więcej opcji personalizacji, ale są mniejsze (10,25 cala zamiast 12,3 cala). Bez zmian pozostawiono za to wielkość systemu multimedialnego (9,2 cala), ale ma on teraz nowe menu, a także wbudowaną kartę eSIM, zapewniającą stały dostęp do internetu. Nowy jest też panel klimatyzacji - częściowo dotykowy, debiutujący w Arteonie. Zmieniono przy okazji dźwignię wybieraka skrzyni automatycznej - ze skórzano-aluminiowej na plastikową. Listę nowości zamykają nowe tapicerki, elementy wykończenia wnętrza oraz zmiana nagłośnienia z Dynaudio na Harman Kardon.



Co do silników, to Volkswagen ograniczył się w swoim komunikacie do lakonicznego "trzy TSI oraz dwa TDI". Tym którzy nie znają na pamięć gamy silnikowej producenta spieszymy z pomocą - do wyboru będzie 1.5 TSI (150 KM) oraz 2.0 TSI w dwóch odmianach (190 i 245 KM), natomiast diesla 2.0 TDI kupimy w wersji 150 i 200 KM. Volkswagen milczy na temat wersji hybrydowej (245 KM), ale spodziewamy się, że i ona pojawi się za jakiś czas. Natomiast nie liczylibyśmy na rozszerzenie oferty o usportowioną odmianę R (320 KM), która pozostanie zapewne wyróżnikiem wersji krótkiej.

Producent nie podał jeszcze daty wprowadzenia zmodernizowanego Tiguana Allspace'a na polski rynek, ani jego cen. Ceny wersji sprzed face liftingu zaczynają się obecnie od 128 090 zł.

