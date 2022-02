Samochody autonomiczne Autonomiczny Volkswagen ID. Buzz niedługo wyjedzie na drogi?

Samochód będzie dostępny w wersji trzyosobowej, jako ID. Buzz Cargo i osobowej, pięciomiejscowej ID. Buzz.Volkswagen w tej chwili przeprowadza ostatnie testy prototypów modelu ID. Buzz, a flota przedprodukcyjnych samochodów podróżuje po Europie. Są one sprawdzane w warunkach, z którymi będą się mierzyć każdego dnia w Barcelonie, Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Kopenhadze, Hamburgu i Hanowerze.

Wygląd inspirowany modelem T1

Prototypy ID. Buzz są już tylko lekko zamaskowane. Widać więc na pierwszy rzut oka, że projektanci trzymali się stylu wyznaczonego przez model koncepcyjny z roku 2017. Obie wersje ID. Buzz czerpią również z charakterystycznego stylu legendarnego T1, czyli oryginalnego Bulli. Są to więc ekstremalnie krótkie zwisy nadwozia, maksymalne wykorzystanie przestrzeni, klasyczny podział nadwozia na górną i dolną część oraz charakterystyczny przód z przetłoczeniem w kształcie litery V. I tak jak oryginalny Bulli, ID. Buzz również ma napęd na tylne koła.

Platforma MEB

Nowy model jest zbudowany na bazie platformy podłogowej MEB. Obie odmiany ID. Buzz zadebiutują w tym roku z akumulatorami o pojemności 82 kWh (77 kWh netto). Źródłem napędu będzie zamontowany w tylnej osi silnik o mocy 204 KM. Maksymalny moment obrotowy jest dostępny od startu i wynosi 310 Nm. Prędkość maksymalna będzie ograniczona do 145 km/h. Nie ma jeszcze ostatecznych danych na temat zasięgu pojazdu. Duże zalety ID. Buzz to nisko umieszczony środek ciężkości i zwrotność - średnica zawracania wynosi nieco ponad 11 m.

Rozstaw osi jak w Volkswagenie T6.1

Odmiany ID. Buzz i ID. Buzz Cargo ze standardowym rozstawem osi (2988 mm), które zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku mają zaledwie 4712 mm długości. Dla porównania - rozstaw osi nowego modelu jest o zaledwie 2 mm krótszy od Volkswagena T6.1, który ma 4904 mm długości. Oznacza to, że długość kabiny obu modeli jest zbliżona, ale ID. Buzz potrzebuje mniej miejsca na parkingu. ID. Buzz w wersji osobowej, ma 1937 mm wysokości, a wersja Cargo jest o 1 mm wyższa (dla porównania T6.1 ma 1970 mm wysokości). Obie odmiany ID. Buzz mają tę samą szerokość - 1985 mm (bez lusterek), czyli są o 81 mm szersze od T6.1. Felgi nowego elektrycznego Volkswagena mogą mieć średnicę od 18 do 21 cali.



W przyszłym roku pojawi się wersja o zwiększonym rozstawie osi i długości.



Pięciomiejscowy ID. Buzz może pomieścić nawet 1121 litrów bagażu przy komplecie pasażerów. W przypadku modelu ID. Buzz Cargo z przegrodą za przednim rzędem siedzeń przestrzeń towarowa to ponad 3,9 m3.



Plug & Charge i dwukierunkowe ładowanie

Inteligentne rozwiązania w zakresie ładowania: dzięki najnowszemu oprogramowaniu linia modeli ID. będzie w przyszłości oferować również funkcję "Plug & Charge". Dzięki temu ID. Buzz sam uwierzytelni się na stacjach szybkiego ładowania wielu dostawców poprzez złącze ładowania, przekazując wszystkie niezbędne dane - to znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż autoryzacja kartą. Kolejna nowość to ładowanie dwukierunkowe. Ta technologia otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości. Na przykład nadmiar energii z paneli słonecznych, uzyskany w ciągu dnia, będzie można magazynować w akumulatorze ID. Buzz, a wieczorem, gdy nie ma słońca, korzystać z niego w domowej instalacji.

Aktualizacja Over-the-air

W przypadku ID. Buzz i pozostałych modeli z rodziny ID. aktualizacje oprogramowania można pobierać zdalnie. Zarówno te dotyczące systemu infotainment, jak i związane z ładowaniem czy funkcjami wspomagającymi kierowcę. Gama systemów wspomagających kierowcę obejmuje innowacyjnie połączone technologie, takie jak nowa funkcja "Trained Parking" (automatyczne manewrowanie do i z miejsc parkingowych), "Car2X" (ostrzeżenia o zagrożeniach w najbliższej okolicy) oraz najnowsza wersja "Travel Assist", wykorzystująca dane z crowdsourcingu; system umożliwia częściowo automatyczną jazdę w pełnym zakresie prędkości.



Debiut w salonach już jesienią

Produkcja Volkswagena ID. Buzz rozpocznie się w pierwszym półroczu, a wprowadzenie auta na rynek europejski odbędzie nieco później - jesienią. ID. Buzz będzie sprzedawany także w USA.

