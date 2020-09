Volkswagen Golf Variant już w sprzedaży

Volkswagen rozpoczyna zbieranie zamówień na nowego Golfa Variant, czyli w wersję kombi.

Zdjęcie Volkswagen Golf Variant / Premiery Volkswagen Golf Variant

W porównaniu do poprzednika nowy Golf Variant jest większy - długość auta urosła o 66 mm i wynosi 4633 mm, rozstaw osi zwiększył się o 51 mm do 2686 mm. Bagażnik ma pojemność 611 litrów, czyli o 6 litrów więcej niż w Golfie Variancie poprzedniej generacji. Po złożeniu asymetrycznie dzielonego oparcia kanapy pojemność wzrasta do 1.642 litrów. Jako wyposażenie opcjonalne jest oferowana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, którą można otworzyć wykonując ruch stopą przed zderzakiem.

Reklama

W chwili rozpoczęcia sprzedaży w ofercie Golfa Varianta znajdują się następujące jednostki napędowe i wersje wyposażenia:



- 1.0 TSI o mocy 110 KM (z przekładnią DSG), wersja Life - cena od 102 790 zł

- 2.0 TDI o mocy 115 KM (z mechaniczną skrzynią biegów), wersja Life - cena od 108 390 zł

- 2.0 TDI o mocy 115 KM (z mechaniczną skrzynią biegów), wersja Style - cena od 118 590 zł

- 2.0 TDI o mocy 150 KM (z przekładnią DSG), wersja Style - cena od 134 790 zł



W najbliższych tygodniach oferta jednostek napędowych zostanie uzupełniona o kolejne, w tym: 1.5 TSI oraz 1.5 eTSI (z technologią mild-hybrid) o mocach 130 i 150 KM.



Docelowo cennik modelu otwierać będzie wersja podstawowa "Golf". Jej seryjne wyposażenie obejmuje systemy Lane Assist i Front Assist z funkcjami awaryjnego hamowania w mieście i wykrywania pieszych oraz hamowania podczas skręcania po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Do wyposażenia seryjnego należą również elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego XDS, system komunikacji między samochodami Car2X oraz bezkluczykowy system uruchamiania silnika.

We wnętrzu do standardu wyposażenia należą cyfrowe wskaźniki Digital Cockpit Pro, system multimedialny Composition z 8,25-calowym ekranem dotykowym oraz usługi internetowe We Connect i We Connect Plus, a także wielofunkcyjna kierownica, automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic oraz zestaw głośnomówiący z Bluetooth.



W ofercie Golfa Varianta znajdą się także wersje "Life", "Style" i "R-Line". Golf Variant w wersji "Life" wyróżnia się m.in. multifunkcyjną, obszytą skórą kierownicą, stylowym oświetleniem wnętrza z możliwością wyboru 1 z 10 kolorów światła, podłokietnikiem z przodu i z tyłu, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, aktywnym tempomatem i 16-calowymi obręczami kół z lekkich stopów.



Do wyposażenia seryjnego wersji Style należą, między innymi, reflektory LED Plus z automatyczną regulacją zasięgu, reflektory na złą pogodę z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, 3-strefowa automatyczna klimatyzacja, system multimedialny Discover z 10-calowym ekranem dotykowym, fotel kierowcy z elektryczną regulacją i masażem, sportowe przednie fotele, oświetlenie wnętrza Ambient Plus z możliwością wyboru 1 z 30 kolorów światła oraz 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów.



Do wyróżników topowej wersji R-Line należą, na przykład, zderzaki w stylistyce R-Line, dodatkowo przyciemniane szyby boczne w drzwiach z tyłu i szyba tylna, sportowe zawieszenie i system wyboru profilu jazdy, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, aluminiowe nakładki na pedały, podsufitka w kolorze czarnym, progresywne wspomaganie układu kierowniczego oraz bezprzewodowy App-Connect.