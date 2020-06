Volkswagen Arteon będzie dostępny jako kombi! To znaczy Shooting Brake

Już niedługo powinniśmy zobaczyć zmodernizowanego Arteona, który dostępny będzie w dwóch wersjach nadwozia - dotychczasowej liftback oraz zupełnie nowej Shooting Brake.

Volkswagen oficjalnie zapowiedział, że zbliża się moment premiery gruntownie odświeżonego Arteona. Najważniejszą nowością będzie oczywiście nowa wersja nadwoziowa Shooting Brake, co oznacza stylowe i dynamicznie wystylizowane kombi.

Wśród nadchodzących zmian Niemcy mówią o "zupełnie nowej desce rozdzielczej, która jeszcze lepiej pasuje do ekskluzywnego charakteru tego modelu", co byłoby bardzo oczekiwanym zabiegiem. Obecnie właściciel Arteona ma przed sobą kokpit w stu procentach przeniesiony z Passata. Doświadczenie podpowiada nam, że zapowiadane zmiany będą polegały na zastosowaniu deski ze zmodernizowanego rok temu Passata (nowe multimedia, nowe wirtualne zegary, nowa kierownica i brak analogowego zegarka), ale może Volkswagen nas zaskoczy.

Oprócz tego otrzymamy dostęp do unowocześnionych systemów wsparcia kierowcy, pozwalających między innymi na częściowo autonomiczną jazdę z prędkościami do 210 km/h. Wraz z nimi w Arteonie pojawi się pojemnościowa kierownica, wykrywająca dotyk kierowcy. Volkswagen zapowiada także wprowadzenie "nowych zespołów napędowych", co chyba można przetłumaczyć jako "nową gamę silnikową". Rzecz w tym, że już teraz Arteon ma silniki stosowane w odświeżonym Passacie (wymogi norm spalin). Czyżby miały one przejść kolejne zmiany?

Oficjalna premiera zmodernizowanego Arteona ma się odbyć jeszcze w czerwcu, więc nie będziemy musieli czekać długo na zweryfikowanie tych zapewnień.